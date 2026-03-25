O femeie din Iași a fost trimisă în judecată după ce, timp de patru ani, ar fi convins 24 de persoane să îi încredințeze sume uriașe de bani. Aceasta pretindea că este broker pentru o bancă din Elveția și promitea profituri rapide și garantate, însă întreaga schemă s-a dovedit a fi o înșelătorie de proporții, cu un prejudiciu total de peste jumătate de milion de euro.

Promisiuni elvețiene, realitate ieșeană

Timp de patru ani, între 2017 și 2021, femeia a construit o imagine falsă, dar aparent solidă. Se prezenta drept expert financiar, folosind diverse titulaturi pentru a câștiga încrederea victimelor. Dar cum a reușit, pe bune, să pară atât de credibilă pentru atâta timp? Potrivit procurorilor, inculpata a acționat „în baza aceleiași rezoluții infracționale”, inducând în eroare zeci de persoane.

Metoda era una clasică, bazată pe mirajul îmbogățirii rapide. Anchetatorii arată că femeia, „prin folosirea de calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, le-a prezentat ca adevărate fapte mincinoase, constând în aceea că este broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveţia şi, în această calitate, poate tranzacţiona pe piaţa Forex, să le deschidă conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3.000 euro/5.000 euro/10.000 euro, care pot aduce un profit dublu garantat, într-un termen scurt (12 luni)”.

Și nu se oprea aici. Pentru a menține aparențele, aceasta le trimitea victimelor rapoarte false despre evoluția conturilor și le prezenta constant noi oferte, care mai de care mai avantajoase.

Unde au ajuns banii investiți

Prejudiciul calculat de procurori este unul mare. Vorbim despre 566.394 de euro și 242.453 de lei, sume remise de cele 24 de victime fie în numerar, fie prin transfer bancar. Numai că banii nu ajungeau în niciun cont de investiții de pe piața Forex (piața valutară internațională).

Banii s-au dus pe vicii.

Conform rechizitoriului, inculpata i-a folosit pe toți în interes personal. Sumele au acoperit cheltuieli curente, tranzacții pe platforme online făcute în nume propriu și, nu în ultimul rând, au alimentat dependența de jocurile de noroc la diferite cazinouri.

Dosar trimis la Tribunalul Iași

După plângerile victimelor, cazul a intrat în atenția autorităților. Ancheta a fost derulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, mai exact al Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice.

Iar încadrarea juridică reflectă gravitatea faptelor. Femeia este acuzată de „înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată”. Rechizitoriul, împreună cu întregul dosar al cauzei, a fost deja trimis spre soluționare la Tribunalul Iași, unde va începe procesul.