O familie de 16 membri din trei generații lucrează împreună la același supermarket Asda

Un supermarket Asda din sud-estul Londrei a devenit locul de muncă pentru o familie extinsă, formată din 16 membri. Aceștia se întind pe trei generații și lucrează împreună în magazinul din Belvedere, transformând turele zilnice într-o adevărată reuniune de familie.

Grupul neobișnuit de angajați este format din șapte mame, opt dintre copiii acestora și una dintre nepoate. Potrivit publicației The Sun, prezența lor face ca Ziua Mamei să fie un eveniment cu totul special în acest magazin, unde legăturile de rudenie se regăsesc la mai multe raioane.

„Este genial să am familia lucrând cu mine”

Una dintre figurile centrale ale familiei este bunica Hayley Carr, în vârstă de 56 de ani. Ea se declară încântată de faptul că își poate vedea rudele în fiecare zi la serviciu. „Este genial să am familia lucrând cu mine”, a spus Hayley. Beneficiile sunt atât emoționale, cât și practice.

Femeia a explicat că sprijinul reciproc este un mare avantaj. „Dacă am nevoie de o zi liberă, îmi acoperă mereu turele”, a adăugat ea. Relația strânsă dintre membrii familiei este vizibilă și în timpul programului de lucru. „Își iubesc mama. Uneori, lucrăm în aceleași ture și ne vedem, ceea ce este drăguț”, a mai precizat Hayley Carr.

Alte duo-uri mamă-copil în același magazin

Povestea familiei Carr nu este singulară în acest supermarket. Magazinul pare să fie un pol de atracție pentru membrii aceleiași familii. Amanda Bradley, în vârstă de 55 de ani, împarte turele cu cele două fiice ale sale, Chanel, de 36 de ani, și Tia, de 18 ani.

La raionul de panificație, Maggie Alimo, în vârstă de 60 de ani, lucrează alături de fiul ei, Charlie, de 34 de ani, care este șofer pentru serviciul de livrări la domiciliu. Un alt exemplu este cel al lui Cheryl Smith, de 52 de ani, lider de producție, a cărei colegă este chiar fiica sa, Katie, în vârstă de 30 de ani. Astfel, numeroase echipe mamă-copil contribuie la activitatea zilnică a supermarketului londonez.

Sursa: Thesun