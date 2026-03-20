O firmă din Iași a rămas fără 400.000 de lei după un jaf digital de două ore

O firmă cunoscută din Iași, specializată în servicii de copiere și tipografie, a fost ținta unui jaf digital de proporții. În noaptea de 12 martie, contul companiei a fost golit de 400.000 de lei. Totul s-a întâmplat în doar două ore, prin zece tranzacții succesive care, la prima vedere, păreau perfect legitime pentru sistemul bancar.

Un jaf la miezul nopții

Atacatorii au acționat cu precizie chirurgicală. Au ales un interval orar în care vigilența este minimă, între 01:00 și 03:00, cel mai probabil pentru a ocoli filtrele antifraudă ale băncii. Banii nu au fost scoși toți odată. Hoții au orchestrat zece tranșe succesive, fiecare în valoare de exact 40.000 de lei, până când au extras suma totală de 400.000 de lei. Patronul firmei ieșene, contactat, nu a dorit să comenteze public acest incident nefericit.

Cum a fost posibil?

Deci, cum s-a putut întâmpla una ca asta? Se pare că totul a pornit de la compromiterea datelor de acces la cont. Odată ce atacatorii au obținut aceste informații (cel mai probabil prin metode de tip phishing), au putut iniția tranzacțiile ca și cum ar fi fost chiar reprezentanții firmei. V-ați fi gândit că sistemele pot fi păcălite atât de ușor?

Pentru bancă, operațiunile au fost procesate ca fiind valide.

Reacția băncii: vina nu e la noi

Dar poziția oficială a ING Bank România aruncă responsabilitatea în altă parte. Reprezentanții băncii susțin că sistemele lor nu au fost compromise și că de vină ar fi manipularea utilizatorilor prin metode externe. E drept că, la prima vedere, pare o breșă de securitate a băncii, însă lucrurile stau puțin diferit.

„ING Bank România subliniază faptul că aceste situații NU reprezintă o compromitere a sistemelor băncii, ci sunt rezultatul manipulării utilizatorilor prin mijloace externe, care exploatează încrederea și creează un fals sentiment de urgență sau oportunitate. ING Bank România nu poate divulga informații, potrivit legii, referitoare la clienții de retail sau business care folosesc serviciile și produsele băncii. În același timp, echipa ING colaborează activ cu reprezentanții autorităților pentru prevenirea, identificarea și soluționarea cazurilor de fraudă din mediul online”, a transmis ING Bank România.

Phishingul, un pericol real

hoții nu au spart serverele băncii.

Mai degrabă, au păcălit pe cineva din companie să le ofere datele de acces. Iar acest caz din Iași demonstrează, încă o dată, cât de vulnerabile pot fi companiile în fața unor atacuri bine puse la punct, care nu exploatează tehnologia, ci încrederea umană.