Un medicament experimental administrat pe cale orală, daraxonrasib, a dublat durata de supraviețuire la pacienții cu cancer pancreatic metastatic comparativ cu chimioterapia standard. Supraviețuirea mediană a crescut de la 6,7 luni la 13,2 luni într-un studiu clinic avansat.

O veste care schimbă speranțele pentru pacienți

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai agresive forme de cancer, fiind adesea diagnosticat târziu și având o rezistență crescută la tratamentele existente.

Statisticile arată o realitate dificilă: rata de supraviețuire la cinci ani este de doar 13%, subliniind gravitatea acestei boli.

În Statele Unite, anual sunt diagnosticate aproximativ 60.000 de persoane cu cancer pancreatic, iar aproape 50.000 pierd lupta cu această boală.

Din cauza lipsei simptomelor clare la început și a metodelor limitate de depistare, aproape 80% dintre pacienți ajung la medic în stadii avansate sau cu metastaze.

Un studiu care schimbă modul în care privim tratamentul

Compania farmaceutică americană Revolution Medicines a prezentat rezultate notabile pentru medicamentul său experimental, daraxonrasib. Studiul clinic de fază 3, denumit RASolute 302, a stat la baza evaluării pentru aprobarea medicamentului.

Pacienții care au primit daraxonrasib, administrat o dată pe zi, au avut o supraviețuire mediană de 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni pentru cei tratați cu chimioterapia standard. Diferența este semnificativă.

Studiul a atins toate obiectivele principale și secundare, inclusiv prelungirea perioadei fără progresia bolii. Beneficiul a fost observat indiferent de tipul de mutații RAS prezent la pacienți.

Rezultatele sugerează că daraxonrasib ar putea deveni o opțiune importantă de tratament pentru această boală dificilă, oferind șanse mai bune pacienților.

Mecanismul din spatele rezultatelor promițătoare

Daraxonrasib acționează asupra familiei de proteine RAS, esențiale pentru dezvoltarea tumorilor. Mutațiile genei RAS se regăsesc în peste 90% dintre cazurile de adenocarcinom ductal pancreatic, cea mai frecventă formă a acestui cancer.

Medicamentul funcționează ca inhibitor RAS, blocând interacțiunea dintre proteinele RAS (atât cele normale, cât și cele mutate) și moleculele care transmit semnale de creștere în celulă. Astfel, este oprită semnalizarea care favorizează dezvoltarea cancerului.

Este primul medicament dintr-o nouă clasă concepută să acționeze asupra mai multor tipuri de mutații RAS, ceea ce îl face promițător nu doar pentru cancerul pancreatic, ci și pentru alte tipuri de cancer, precum cel pulmonar fără celule mici sau colorectal.

Studiul a inclus pacienți cu adenocarcinom ductal pancreatic metastatic, care au fost tratați anterior și care prezentau diferite variante ale genei RAS sau nu aveau mutații identificate.

Pași importanți înainte de aprobarea finală

Specialiștii din domeniu consideră că datele obținute pot duce la o schimbare a practicii medicale. Ei spun că medicamentul ar putea ajunge rapid pe piață și ar putea deveni o opțiune esențială pentru pacienți.

Compania Revolution Medicines intenționează să depună cererea de aprobare la autoritățile de reglementare, inclusiv la FDA din Statele Unite.

Un detaliu semnificativ este că FDA a acordat deja un voucher de evaluare prioritară pentru daraxonrasib. Acest program permite scurtarea timpului de evaluare a unei aplicații pentru autorizarea unui medicament, de la 10-12 luni la doar una sau două luni.

Astfel, există șanse ca medicamentul să fie aprobat până la sfârșitul acestui an. În plus, daraxonrasib este evaluat și în alte studii clinice avansate pentru cancerul pulmonar fără celule mici.

Un drum care continuă cu noi studii

Medicamentul este testat în patru studii clinice internaționale de fază 3, dintre care trei pentru cancer pancreatic și unul pentru cancer pulmonar fără celule mici. Rezultatele acestor studii vor avea un rol important pentru viitorul tratamentului.

O nouă perspectivă pentru pacienți și familie

Adenocarcinomul ductal pancreatic metastatic este una dintre principalele cauze de deces prin cancer în Statele Unite, cu o rată de supraviețuire la cinci ani de aproximativ 3%.

Faptul că daraxonrasib a reușit să dubleze supraviețuirea mediană în cadrul studiului aduce speranță reală pentru pacienți și familiile lor. Chiar dacă drumul până la un tratament universal eficient este lung, fiecare progres contează.

Pe măsură ce studiile continuă și autoritățile analizează datele, pacienții cu cancer pancreatic ar putea avea acces la tratamente mai eficiente și la o șansă reală la o viață mai lungă.

Mulți specialiști cred că această descoperire ar putea schimba modul în care este tratat cancerul pancreatic în viitorul apropiat, oferind opțiuni acolo unde înainte existau puține speranțe.

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