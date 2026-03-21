O româncă în vârstă de 31 de ani și un iranian de 34 de ani au fost puși sub acuzare în Marea Britanie. Și nu oriunde, ci după ce au încercat să pătrundă în baza navală care găzduiește forța de descurajare nucleară a Regatului Unit, un obiectiv de maximă securitate.

Arestați și puși sub acuzare

Incidentul a avut loc la Baza Navală a Majestății Sale Clyde, mult mai cunoscută sub numele de Faslane. Poliția Scoției a confirmat oficial evenimentul printr-o declarație de presă. E drept că detaliile despre motivația celor doi sunt, deocamdată, inexistente.

„Joi, 19 martie 2026, în jurul orei 17:00, am fost informați că două persoane au încercat să pătrundă în Baza Navală HM Clyde. Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie română în vârstă de 31 de ani au fost arestați și acuzați în legătură cu incidentul. Aceștia vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton luni, 23 martie. Ancheta este în curs de desfășurare.”

Cazul a intrat rapid în atenția presei.

Faslane, fortăreața nucleară a Marii Britanii

Dar de ce este acest incident atât de serios? Baza de la Faslane nu este o unitate militară oarecare. Aici se află nucleul flotei de submarine a Regatului Unit, dar și, mai important, sistemul de descurajare nucleară Trident. este unul dintre cele mai bine păzite și strategice locuri de pe teritoriul britanic.

Marina Regală a confirmat, si, incidentul, precizând că tentativa celor doi de a pătrunde în perimetrul securizat a fost una eșuată. Nu au reușit să treacă de filtrele de securitate.

Cei doi ajung în fața instanței

Următorul pas procedural este deja stabilit. Cei doi suspecți (bărbatul iranian de 34 de ani și femeia de origine română de 31 de ani) vor fi prezentați în fața Tribunalului din Dumbarton în cursul zilei de luni, 23 martie. Atunci se vor aduce, cel mai probabil, mai multe clarificări privind capetele de acuzare exacte.

Iar deznodământul acestui caz este așteptat cu interes, având în vedere natura extrem de sensibilă a locației vizate. Orice breșă de securitate, chiar și una eșuată, la o bază care găzduiește submarine nucleare este tratată cu maximă seriozitate de către autoritățile britanice.