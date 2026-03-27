Kremlinul a recunoscut vineri că cel puțin un oligarh s-a oferit să finanțeze războiul din Ucraina, în timpul unei reuniuni cu ușile închise cu Vladimir Putin. Confirmarea vine în contextul în care presa independentă susține că președintele rus ar fi cerut donații pentru a acoperi deficitul bugetar în creștere și a continua campania militară.

Confirmarea de la Kremlin

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a admis existența ofertei în conferința sa telefonică zilnică. El a refuzat, totuși, să dezvăluie numele persoanei implicate. „Unul dintre participanţii la reuniune a afirmat, într-adevăr, că, în opinia sa, e necesar să fie alocată o sumă considerabilă statului şi că este vorba despre o decizie a familiei sale”, a declarat Peskov.

Dar oficialul de la Kremlin a ținut să precizeze imediat că inițiativa nu i-a aparținut liderului rus. „Nu a fost iniţiativa preşedintelui Putin. Deşi, fireste, şeful statului a salutat o astfel de iniţiativă”, a adăugat el.

Iar explicația oficială pentru această generozitate subită este legată de trecut. Peskov a argumentat că decizia a fost luată deoarece „marea majoritate a celor prezenţi la reuniune şi-au început afacerile în anii 1990 şi că acestea, în mare parte, au avut cumva legătură cu statul”. asa ca, „mulţi consideră acum că este datoria lor să vină cu aceste contribuţii”.

Varianta presei independente

Numai că publicația independentă The Bell prezintă o versiune complet diferită a evenimentelor. Potrivit surselor citate de portal, Putin însuși ar fi cerut oamenilor de afaceri să contribuie la bugetul de război, folosind profiturile excepționale generate de închiderea strâmtorii Ormuz pe fondul conflictului din Iran.

Publicația merge mai departe și oferă nume. Oligarhul daghestanez Suleiman Kerimov ar fi răspuns imediat solicitării, promițând o contribuție de 100 de miliarde de ruble (aproximativ 1,232 miliarde de dolari). Cel puțin încă un om de afaceri ar fi sprijinit ideea, fără a preciza însă o sumă.

Mai mult, sursele prezente la reuniune, citate de The Bell, au afirmat că la întâlnire s-a spus clar că „vom lupta” și „vom ajunge până la frontiera Donbasului”. Cum vine asta, o contribuție voluntară sau o directivă de la cel mai înalt nivel?

Cine a avut ideea și ce spune economia

Potrivit aceluiași canal de presă independent, ideea inițială de a strânge fonduri de la magnați i-ar fi aparținut lui Igor Sechin, directorul companiei petroliere Rosneft și un apropiat al lui Putin. clar, Peskov a negat și această informație.

O recunoaștere a momentului dificil.

E drept că situația economică a țării nu este roz. PIB-ul interanual al Rusiei a scăzut în ianuarie cu 2,1%, iar la finalul întâlnirii cu afaceriștii, pentru prima dată la un astfel de eveniment, Putin nu a acceptat întrebări.

Avertismentul lui Putin și lista participanților

Imediat după întâlnire, Alexandr Shokhin, președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, a declarat că președintele i-a avertizat pe oamenii de afaceri că profiturile generate de scumpirea exporturilor sunt temporare. „Preşedintele spune că speră ca, posibil, criza să se rezolve în următoarele trei sau patru săptămâni”, a afirmat Shokhin.

La reuniune ar fi participat nume grele din business-ul rusesc, precum Vladimir Potanin (președintele Norilsk Nickel), Vladimir Yevtushenkov (AFK System), Andrei Kostin (VTB Bank) și Alexander Diukov (Gazprom Neft). Alături de ei au fost prezenți și oficiali guvernamentali, printre care ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reshetnikov, ministrul Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov, și adjunctul șefului Cabinetului prezidențial, Maxim Oreshkin.

Deși Rusia beneficiază pe termen scurt de creșterea prețului la petrol cauzată de închiderea strâmtorii Ormuz, experții consideră că aceste câștiguri nu vor fi, în niciun caz, folosite pentru a acoperi deficitul bugetar al țării.