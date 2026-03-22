Compania americană de inteligență artificială OpenAI își accelerează masiv planurile de extindere. Vizează practic dublarea numărului de angajați. grupul vrea să ajungă la aproximativ 8.000 de angajați până la finalul anului 2026, de la circa 4.500 în prezent, într-o încercare clară de a recupera teren în fața rivalului Anthropic, tot mai activ pe segmentul clienților corporate.

Recrutări accelerate

Planul de angajări vizează în special dezvoltarea de produse, inginerie, cercetare și vânzări. În paralel, OpenAI caută specialiști pentru roluri noi, denumite „ambasadori tehnici”, care să ajute firmele să folosească mai eficient instrumentele AI. Ritmul de recrutare ar putea ajunge la 12 angajați pe zi în acest an, o cifră impresionantă.

Iar pentru a susține această creștere, compania a închiriat și un nou spațiu de birouri în San Francisco, ajungând să dețină în prezent o suprafață totală de aproximativ 93.000 de metri pătrați în oraș.

Războiul cu Anthropic pe zona corporate

Extinderea arată că firma se concentrează tot mai mult pe clienții business și pe creșterea veniturilor. Numai că aici, lupta este acerbă. Date analizate de Ramp, un start-up american de plăți, arată că firmele care cumpără pentru prima dată soluții AI aleg Anthropic de trei ori mai des decât OpenAI, o inversare completă față de anul anterior.

Reprezentanții OpenAI contestă însă vehement aceste concluzii. „Ideea potrivit căreia cota de piață în segmentul enterprise poate fi dedusă din datele de card de credit Ramp este absurdă. E ca și cum ai spune că vânzările globale de lămâi pot fi calculate pe baza standului de limonadă al copilului meu”, a spus un purtător de cuvânt al companiei. Acesta a subliniat că marile companii nu plătesc contracte de milioane de dolari cu cardul și nici nu folosesc, de regulă, astfel de platforme.

Schimbare de strategie internă

La finalul anului 2025, directorul executiv Sam Altman le-a transmis angajaților un mesaj clar: să revină la concentrarea pe produsul principal, ChatGPT. La rândul său, Fidji Simo, care conduce divizia de aplicații (un rol cheie în companie), a cerut tuturor echipelor să renunțe la „proiectele secundare”.

Prioritățile sunt acum dezvoltarea modelului de codare Codex, atragerea clienților corporate și transformarea ChatGPT într-un instrument de productivitate. Un executiv OpenAI a explicat și logica din spatele acestei schimbări de direcție: „Instrumentele de programare au deschis complet noi direcții pentru ceea ce putem face. Schimbă modul în care gândești produsele și modul în care abordezi piața”.

Presiunea monetizării și riscurile

Deși ChatGPT are peste 900 de milioane de utilizatori activi, mai mult de 90% dintre aceștia nu plătesc pentru serviciu. V-ați gândit vreodată cum fac bani, pe bune, companiile astea? E drept că OpenAI explorează mai multe direcții de monetizare, inclusiv publicitate, produse enterprise, modele video și chiar dezvoltări în zona hardware. totusi, atât OpenAI, cât și Anthropic rămân pe pierdere, investind miliarde de dolari în dezvoltarea modelelor AI.

Cifrele sunt clare.

Dar strategia actuală vine și cu riscuri. Potrivit unui investitor, OpenAI ar putea ajunge „într-un teritoriu neutru” între Google, care domină zona consumatorilor, și Anthropic, care este foarte bine poziționată în segmentul corporate. Tocmai de aceea compania încearcă să își consolideze poziția pe ambele segmente, mizând pe integrarea produselor și pe creșterea numărului de clienți plătitori.

Până la finalul anului, OpenAI estimează că aproximativ jumătate din veniturile sale vor proveni de la clienții corporate, o creștere de la circa 40% cât reprezintă în prezent.