Parlamentul Republicii Moldova a adoptat vineri, 20 martie, o declarație dură prin care condamnă Federația Rusă pentru poluarea fluviului Nistru. Cu votul a 63 de aleși, documentul oficializează acuzațiile Chișinăului după deversarea a peste 1,5 tone de produse petroliere în principala sursă de apă a țării, ca urmare a unui atac militar rusesc în Ucraina.

Acuzații directe la adresa Moscovei

Votul vine după ce, pe data de 7 martie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice din Ucraina, vizând inclusiv Complexul Hidroenergetic din Novodnestrovsk, situat în regiunea Cernăuți. Consecința directă a fost o scurgere masivă de poluanți în apele Nistrului. E drept că nu e prima oară când acțiunile militare au consecințe ecologice, dar de data aceasta impactul este direct resimțit de cetățenii moldoveni.

Declarația adoptată de Legislativul de la Chișinău este fără echivoc. „Volumul total de produse petroliere deversate în fluviul Nistru depășește 1,5 tone, generând un risc major și iminent pentru mediul înconjurător, resursele acvatice, biodiversitatea, sănătatea publică, securitatea alimentării cu apă și pentru interesele vitale ale statului și ale cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în textul oficial.

Sursa de apă a țării, în pericol

Impactul nu a întârziat să apară. Mai multe localități din nordul țării, printre care și municipiul Bălți, al doilea ca mărime din Republica Moldova, au rămas fără apă potabilă timp de mai multe zile consecutive. Situația a determinat Guvernul de la Chișinău să instituie stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să rămâi fără sursa principală de apă de la o zi la alta?

Iar documentul subliniază gravitatea situației, arătând cu degetul spre Moscova. „Fluviul Nistru reprezintă principala sursă de apă potabilă a Republicii Moldova, iar contaminarea transfrontalieră a acestuia constituie o consecință directă a atacului armat al Federației Ruse, care era în deplină cunoștință de cauză cu privire la specificul infrastructurii critice vizate și la caracterul inevitabil al catastrofei ecologice generate. Federația Rusă este statul responsabil pentru criza ecologică și umanitară din Republica Moldova, precum și pentru eventualele consecințe negative de lungă durată asupra sănătății cetățenilor Republicii Moldova”, conform aceluiași act.

Dezinformare și sprijin extern

Dar criza ecologică a fost dublată și de una informațională. Parlamentul a denunțat ferm campaniile de dezinformare apărute în spațiul public pe acest subiect, îndemnând cetățenii să se informeze doar din surse credibile. Printre politicienii acuzați că au răspândit informații false se numără Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale (MAN), dar și Bogdan Țîrdea, deputat al Partidului Socialiștilor (PSRM).

În același timp, Legislativul și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei și a mulțumit partenerilor externi (inclusiv România și Uniunea Europeană) pentru ajutorul acordat în gestionarea crizei.

Ambasadorul rus, convocat cu apa poluată pe masă

Tensiunile diplomatice au atins un punct culminant pe 17 martie, când ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru explicații. Și aici, stai puțin, că scena a fost una desprinsă parcă din filmele diplomatice tensionate. Diplomatului rus i-a fost prezentată o sticlă cu apă poluată din fluviul Nistru, așezată pe masă chiar în fața sa, ca dovadă a dezastrului. Acesta a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor la ieșire.

Nota de protest transmisă lui Oleg Ozerov reiterează că atacul Moscovei asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk, din 7 martie, a provocat scurgeri masive de petrol „în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.