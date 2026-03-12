Percheziții DIICOT la clanul Cârpaci: Doi membri, acuzați că au forțat un om să doneze un rinichi

Procurorii DIICOT au descins la locuința a doi membri ai cunoscutului clan Cârpaci din Timișoara, suspectați de o faptă șocantă. Cei doi sunt acuzați că au obligat un bărbat să meargă în Germania pentru a-i dona forțat un rinichi unuia dintre ei, într-un caz complex de trafic de persoane investigat de autoritățile germane.

Descinderea a avut loc joi, iar procurorii români au acționat în baza unui Ordin European de Anchetă. Potrivit Digi24, solicitarea a venit direct de la Procuratura din Munchen, iar în operațiune au fost implicați și polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara. Anchetatorii germani investighează fapte de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de persoane.

Acuzații de exploatare și trafic de organe

Conform surselor judiciare, în centrul anchetei se află Gradu și Ileana Cârpaci. Aceștia sunt suspectați că au transportat un cetățean român în Germania, unde l-ar fi exploatat prin muncă și l-ar fi constrâns să semneze diverse documente împotriva voinței sale. Cazul a luat o turnură dramatică atunci când scopul final al exploatării a devenit clar.

Victima ar fi fost obligată să declare în fața medicilor germani că este o rudă apropiată a lui Gradu Cârpaci. Mai mult, bărbatul a fost forțat să își dea consimțământul pentru a-i dona acestuia un rinichi. Gradu Cârpaci suferea de o afecțiune renală și avea nevoie de un transplant.

Vigilența medicilor germani a declanșat ancheta

Procedura medicală pentru donarea de organ ar fi avut loc într-o unitate spitalicească din Germania. Cu toate acestea, personalul medical și autoritățile locale au devenit suspicioase cu privire la legalitatea întregii operațiuni. Circumstanțele în care urma să aibă loc donarea au ridicat semne de întrebare, determinând autoritățile germane să deschidă un dosar penal pentru a verifica dacă a fost vorba de un act voluntar sau de trafic de organe.

Mandate europene de arestare emise în Germania

Ancheta demarată în Germania a avansat rapid, iar pe numele lui Gradu și Ileana Cârpaci au fost emise mandate europene de arestare. Acțiunea procurorilor DIICOT de la Timișoara a reprezentat un pas procedural esențial, fiind un răspuns direct la solicitarea venită de la Procuratura din Munchen. Perchezițiile au avut ca scop strângerea de probe suplimentare de la locuința suspecților, în vederea soluționării acestui caz transfrontalier.