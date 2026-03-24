Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au descins marți la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr Victor Babeş”. Anchetatorii au solicitat și ridicat mai multe documente de la unitatea sanitară. Acțiunea are loc într-un context tensionat, marcat de o schimbare recentă la conducerea spitalului.

Spitalul confirmă verificările

Conducerea unității medicale a reacționat rapid printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, confirmând prezența procurorilor. Reprezentanții spitalului dau asigurări că oferă tot sprijinul necesar anchetatorilor și că activitatea medicală nu este perturbată.

„Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara confirmă faptul că în cursul zilei de astăzi, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară activităţi de verificare, fiind solicitate şi ridicate documente. Conducerea unităţii sanitare subliniază că acordă întreg sprijinul organelor de anchetă şi colaborează deschis pentru clarificarea tuturor aspectelor vizate. În acelaşi timp, facem precizarea că aceste verificări nu vizează activitatea medicală curentă şi nu afectează desfăşurarea actului medical. Spitalul „Victor Babeş” Timişoara îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale şi îşi menţine angajamentul ferm pentru respectarea legislaţiei şi a standardelor profesionale”, se arată în comunicatul spitalului.

O schimbare controversată de management

Dar cum s-a ajuns aici? Descinderile DNA vin la doar câteva zile după ce administrația Fritz a numit o nouă conducere la spitalul pe care îl are în subordine. Mai exact, Camelia Pescariu a preluat șefia unității sanitare.

Această decizie a venit după ce primăria a hotărât să nu-i mai prelungească mandatul fostului manager, medicul pneumolog Cristian Oancea.

Mandatul acestuia încetează oficial la 1 aprilie.

Viziunea primarului Fritz și o posibilă fuziune

La începutul acestei luni, primarul Dominic Fritz oferea și o explicație pentru această mișcare, vorbind, până la urmă, despre nevoia de „împrospătare” și despre o nouă viziune pentru spital, care ar putea include chiar o fuziune cu Spitalul Municipal Timișoara.

„Există motive pentru care aceste mandate sunt de trei ani. După o anumită perioadă, cred că este sănătos să existe o schimbare la nivel de management. Există şi o chestiune de viziune, dacă acest spital să continue ca un spital propriu-zis sau, pe termen mediu, dacă ar fi o idee să fuzioneze cu Spitalul Municipal. Ştiu că au mai existat şi alte idei, cum ar fi să se transforme într-un institut naţional, idei pe care nu le împărtăşesc. Este un spital apreciat şi cred că domnul Oancea a făcut o treabă bună. Eu am şi fost pacient la acest spital în timpul COVID. Dar aceasta nu înseamnă că, din când în când, nu ne trebuie şi un pic de împrospătare”, detalia Dominic Fritz, într-o conferinţă de presă.

Manageri numiți, nu concurați

Dincolo de declarațiile oficiale, un fapt rămâne. De cinci ani, Primăria Timișoara evită să organizeze concursuri pentru posturile de manager la cele trei spitale pe care le are în subordine (Spitalul „Victor Babeş”, cel de Copii „Louis Ţurcanu” şi Spitalul Municipal).

Și, în tot acest timp, a preferat să numească directorii direct, o practică ce ridică, nu de puține ori, semne de întrebare.