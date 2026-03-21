Peste 150.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la Praga, într-o manifestație de amploare împotriva noului guvern ceh. Protestatarii acuză coaliția formată din populiști, ultranaționaliști și eurosceptici de retragerea sprijinului militar pentru Ucraina și de o derivă periculoasă ce amenință libertățile civile.

O teama de modelul Orban si Fico

Principala îngrijorare a manifestanților este apropierea țării de modelele politice din Ungaria și Slovacia, state care au intrat nu de puține ori în conflict cu Bruxelles-ul pe tema statului de drept. Mikulas Minar, președintele ONG-ului „Un milion de momente pentru democraţie”, a declarat tranșant în deschiderea adunării: „Ne-am adunat aici cei care ne opunem să fim duşi în direcţia Slovaciei şi Ungariei”.

Cifrele vorbesc de la sine.

Aceasta este cea mai mare manifestație antiguvernamentală din Cehia după protestele din 2019, când aproximativ 200.000 de persoane au ieșit în stradă din motive similare.

Legea ONG-urilor, o copie de la Moscova?

Un punct fierbinte pe agenda protestului a fost un proiect de lege controversat privind organizațiile neguvernamentale. V-ați gândit vreodată cum o lege poate schimba fața unei democrații? Organizatorii susțin că actul normativ, de inspirație rusească, ar putea îngrădi serios activitatea societății civile, ar stigmatiza cooperarea internațională și ar oferi statului puteri de control extinse, fără garanții judiciare suficiente.

Iar una dintre revendicările clare a fost demisia Nataliei Vachatova, consilierul guvernamental care se ocupă de redactarea acestei legi. Mariana Novotna, vicepreședinta organizației „Un milion de momente”, a acuzat direct: „Legea prin care se încearcă intimidarea ONG-urilor şi a tuturor organizaţiilor care primesc măcar un euro din străinătate a fost copiată după cele de la Moscova”. E drept că precedentele din regiune nu sunt deloc încurajatoare. În Ungaria, o tentativă similară a fost declarată ilegală de Curtea de Justiție a UE în 2020, iar în Slovacia, o lege similară (promovată de guvernul lui Robert Fico) a fost suspendată de Curtea Constituțională la sfârșitul anului 2025.

Problemele premierului Babis

Manifestația, desfășurată sub sloganul „Să nu le permitem să ne fure viitorul!”, a vizat și persoana premierului. Mulți protestatari au afișat pancarte referitoare la procesul penal în care este implicat populistul Andrej Babis, acuzat de deturnare de fonduri comunitare. Pana la urma, dosarul este momentan blocat de imunitatea parlamentară de care se bucură politicianul.

Dar cine este Andrej Babis? Un om de afaceri care și-a construit un imperiu în sectoarele alimentar, chimic și agricol, a mai fost prim-ministru între 2017 și 2021. Partidul său populist, ANO, a revenit la putere în decembrie trecut, după patru ani petrecuți în opoziție, formând un guvern alături de partide de dreapta și de extremă dreapta.

Alte motive de ingrijorare

Dincolo de legea ONG-urilor și de problemele penale ale premierului, oponenții guvernului Babis au mai semnalat și alte semne de întrebare. Pe listă se află reducerea cheltuielilor pentru apărare, prevăzută în noul buget. O altă îngrijorare majoră vizează planurile de modificare a modului de finanțare a televiziunii publice, o măsură care, avertizează criticii, i-ar putea afecta grav independența editorială.