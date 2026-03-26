Un petrolier turcesc încărcat cu aproximativ 140.000 de tone de țiței a fost ținta unui atac cu dronă în Marea Neagră, la doar câțiva zeci de kilometri de Istanbul. Nava M/T Altura, care plecase din portul rusesc Novorossiysk, face parte din așa-numita „flotă fantomă” și se află sub sancțiuni internaționale, suferind avarii serioase în urma incidentului.

Dublu atac în Marea Neagră

Atacul asupra navei M/T Altura a avut loc la circa 15 mile nautice de Strâmtoarea Bosfor. Iar incidentul nu a fost unul simplu. Potrivit primelor informații, petrolierul, care aparține companiei turce Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., a fost lovit atât de o dronă aeriană, cât și de un vehicul de suprafață fără pilot.

În urma impactului, au fost raportate avarii în partea superioară a navei și, mai grav, în camera motoarelor. Echipajul a emis imediat un apel de urgență, iar lucrurile s-au mișcat, e drept, destul de repede. Potrivit comunicațiilor radio, camera motoarelor lua apă, fiind necesară intervenția rapidă.

Nava Erdek, aflată în apropiere, a fost prima care a oferit asistență. Ulterior, Direcția Generală pentru Siguranță de Coastă din Turcia a trimis la fața locului navele Rescue 11 și Rescue 12, precum și ambarcațiunea rapidă Coastal Safety 5.

Nu au fost raportate victime.

Un istoric plin de controverse

Dar cum a ajuns această navă în vizor? Istoricul său este, complicat. Petrolierul, cu o capacitate de 163.750 tone deadweight, a operat anterior în flota Besiktas Maritime sub numele Besiktas Dardanelles. Ulterior, în mai 2024, a fost preluată de compania Kayseri Shipping (cu sediul în Panama) și redenumită Kayseri. Schimbarea nu a durat mult. În noiembrie 2025, a fost cumpărată de compania Pergamon Maritime din Istanbul și redenumită Altura, numele sub care operează astăzi.

Sub lupa sancțiunilor internaționale

Clasificarea navei drept parte din „flota fantomă” pe platforma MarineTraffic nu este întâmplătoare. Până la urmă, de ce era această navă pe lista neagră? Petrolierul a fost inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene la 24 octombrie 2025, o decizie urmată rapid de Elveția și Ucraina la 13 decembrie 2025. Nici Marea Britanie nu s-a lăsat mai prejos, adăugând nava pe propria listă la 24 februarie 2026.

Anunțurile privind sancțiunile scot la iveală legături sensibile. Hector Varela De Leon, fondatorul Kayseri Shipping, fusese deja inclus pe lista de sancțiuni a Statelor Unite încă din iulie 2025. Legăturile merg și mai departe, compania fiind, se pare, deținută de Mohammad Hossein Shamkhani, fiul lui Ali Shamkhani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Acesta din urmă a fost asasinat de Israel în februarie 2026.