Odată cu venirea primăverii, piața muncii din România a intrat în efervescență. Interesul pentru noi locuri de muncă a crescut important în luna martie 2026, iar datele de pe platformele de anunțuri online arată o orientare clară către joburi cu angajare rapidă, venit stabil și program flexibil. Categoria „locuri de muncă” se numără printre cele mai accesate secțiuni în această perioadă.

Domeniile care angajează masiv

În martie 2026, cele mai multe căutări s-au concentrat în sectoare unde recrutările explodează sezonier, odată cu reluarea activității economice la turație maximă. V-ați întrebat care sunt, mai exact, aceste domenii? Ei bine, angajatorii caută cei mai mulți oameni în:

construcții

logistică și depozite

curierat și livrări

retail

HoReCa

producție

Iar specialiștii confirmă că începutul primăverii este una dintre cele mai active perioade pentru angajări rapide, în special în orașele mari, unde cererea este cea mai ridicată.

Goana după joburi fără experiență

Un trend tot mai vizibil este căutarea locurilor de muncă ce nu necesită experiență. E drept că acestea permit o intrare rapidă pe piața muncii, fiind preferate mai ales de tineri.

Numai că nu doar ei sunt interesați.

Aceste poziții atrag și persoanele care își doresc o reconversie profesională rapidă (un fenomen tot mai des întâlnit). Printre cele mai accesate anunțuri de acest tip se numără posturi precum operator producție, lucrător comercial, manipulant marfă, ajutor bucătar sau curier.

Recrutările pentru vară încep devreme

Dar luna martie nu înseamnă doar joburi permanente. Un alt fenomen vizibil este creșterea numărului de căutări pentru locuri de muncă sezoniere. Până la urmă, angajatorii din turism și servicii își pregătesc echipele pentru sezonul estival și încep recrutările încă din această perioadă.

Cele mai căutate poziții sezoniere sunt cele de ospătari, personal hotelier, lucrători în depozite și muncitori agricoli. Platformele de anunțuri online facilitează procesul, permițând aplicarea rapidă la astfel de poziții, direct de pe telefonul mobil.

Unde se găsesc oportunitățile

Platformele de anunțuri online rămân, se pare, una dintre cele mai la îndemână metode prin care candidații găsesc oportunități aproape de casă. Posibilitatea de a filtra anunțurile după oraș, domeniu și tip de program contribuie decisiv la creșterea numărului de aplicări. Pe platforme precum lajumate, interesul pentru categoria locuri de muncă a continuat să crească în martie, un semn clar că începutul primăverii rămâne una dintre cele mai dinamice perioade pentru schimbări profesionale în România.