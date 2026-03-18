PNL acuză PSD de sabotaj cu AUR după respingerea unui amendament de 2,35 miliarde lei

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a lansat miercuri un atac dur la adresa partenerilor de coaliție de la PSD. Social-democrații sunt acuzați că au încercat să saboteze bugetul de stat în Parlament, folosindu-se de voturile AUR, după ce un amendament cheie al lor a fost respins în comisiile de specialitate.

Acuzații de trădare în coaliție

Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureşan nu a menajat deloc cuvintele. Liberalul susține că PSD a încercat să rupă înțelegerea din coaliție pentru a-și trece propriile măsuri cu sprijinul opoziției suveraniste. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

„PSD a vrut să trădeze acordul din coaliție şi să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR. Acum, PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot. Aşa se comportă partidele extremiste şi populiste peste tot în Europa: se torpilează între ele, se trădează şi foarte rar reușesc să ajungă la un acord„, a scris Mureşan.

Iar mesajul său pentru social-democrați a fost tranșant. „PSD trebuie să decidă dacă va continua să acționeze ca un partid populist, alături de AUR, sau se va comporta ca un partid responsabil, alături de partenerii de coaliţie”.

Mărul discordiei un pachet de 2,35 miliarde lei

Dar ce a declanșat, pe bune, acest scandal? Totul a pornit de la un amendament propus de PSD în comisiile reunite de buget-finanțe, care a fost respins miercuri, 18 martie, după o ședință tensionată și o pauză de consultări de aproape trei ore.

Propunerea viza suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu 1,1 miliarde de lei. Banii ar fi urmat să meargă către măsuri de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, familiile cu copii cu handicap și pentru acordarea unui ajutor financiar unic (one-off) pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Impactul bugetar total estimat pentru 2026 era de 2,35 miliarde de lei.

Avertismente și blocaj în comisii

Respingerea amendamentului a aruncat în aer ședința. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat imediat că partidul său nu va susține bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu se găsesc banii necesari pentru aceste pachete sociale.

Reacția a venit prompt de la liberali.

Președintele Comisiei de buget din Camera Deputaților, Bogdan Huțucă (PNL), a atras atenția că un vot negativ la bugetul Finanțelor ar bloca, practic, întreaga procedură legislativă. bugetul de stat nu ar mai putea fi discutat și votat în plen. În mijlocul acestor tensiuni, ședința comisiilor reunite a fost suspendată pentru consultări suplimentare, în încercarea de a găsi o soluție politică de ultim moment.