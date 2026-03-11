Portofoliu de investiții cu 3 ETF-uri: Ghid practic pentru România

Ai auzit de investiții la bursă, dar te simți copleșit de miile de acțiuni și opțiuni disponibile? Crezi că ai nevoie de zeci de mii de lei pentru a începe și de ore întregi de analiză în fiecare zi? Există o metodă simplă și eficientă prin care poți investi în economia globală, cu sume mici, folosind un portofoliu de investiții cu 3 ETF-uri.

Ce este un portofoliu de investiții cu 3 ETF-uri?

Imaginează-ți un ETF (Exchange-Traded Fund sau Fond Tranzacționat la Bursă) ca pe un coș de cumpărături gata făcut. În loc să alegi și să cumperi individual acțiuni la Apple, Microsoft sau Petrom, cumperi o singură unitate de fond care conține deja sute sau chiar mii de astfel de acțiuni. Este cel mai simplu mod de a obține diversificare, adică de a nu-ți pune toți banii într-un singur loc.

Un portofoliu este, pur și simplu, colecția ta de investiții. Iar strategia celor 3 ETF-uri este o abordare minimalistă, popularizată de comunitatea investitorilor pasivi, care își propune să acopere întreaga piață globală cu un efort minim. Ideea este să combini trei tipuri de ETF-uri pentru a obține un echilibru între creștere și stabilitate, totul la costuri foarte mici. Pentru un român cu venituri medii, aceasta este una dintre cele mai accesibile porți de intrare în lumea investițiilor pe termen lung.

Cum funcționează concret în România: Pași și alegeri

Construirea acestui portofoliu este un proces logic, care nu necesită cunoștințe avansate. Totul se rezumă la alegerea unui broker, selectarea celor trei piese de bază și stabilirea proporțiilor potrivite pentru tine.

Pasul 1: Alegerea brokerului

Pentru a cumpăra ETF-uri internaționale, ai nevoie de un cont la un broker. În România, cele mai populare opțiuni pentru investitorii la început de drum sunt:

XTB: O platformă populară, reglementată internațional și supravegheată de ASF în România. Oferă o gamă foarte largă de ETF-uri de pe bursele europene, cu posibilitatea de a investi sume mici, chiar și sub 100 EUR.

O platformă populară, reglementată internațional și supravegheată de ASF în România. Oferă o gamă foarte largă de ETF-uri de pe bursele europene, cu posibilitatea de a investi sume mici, chiar și sub 100 EUR. Tradeville: Cel mai mare broker de retail din România, reglementat de ASF. Oferă acces atât la Bursa de Valori București (BVB), cât și la piețele internaționale. Poate fi o opțiune bună dacă vrei să ai toate investițiile, inclusiv acțiuni românești, în același loc.

Procesul de deschidere a unui cont este online și durează de obicei mai puțin de 24 de ore. Vei avea nevoie de buletin și o dovadă de adresă.

Pasul 2: Alegerea celor 3 ETF-uri

Acesta este nucleul strategiei. Vom alege trei ETF-uri care, împreună, oferă o expunere globală și echilibrată. Caută întotdeauna ETF-uri cu mențiunea „UCITS” în nume. Acesta este un set de reglementări europene care oferă un grad sporit de protecție pentru investitorii de retail.

ETF 1: Motorul principal – Acțiuni Globale Piețe Dezvoltate Aceasta este cea mai mare parte a portofoliului tău. Investește în sute de companii mari și medii din țări dezvoltate precum SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie. Practic, cumperi o mică parte din cele mai importante economii ale lumii. Exemplu popular: iShares Core MSCI World UCITS ETF (simbol: IWDA) sau Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (simbol: VWCE). VWCE include și piețele emergente, fiind o soluție „totul-în-unul” pentru partea de acțiuni.

iShares Core MSCI World UCITS ETF (simbol: IWDA) sau Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (simbol: VWCE). VWCE include și piețele emergente, fiind o soluție „totul-în-unul” pentru partea de acțiuni. Tip: Alege varianta cu „Acumulare” (ACC). Asta înseamnă că dividendele plătite de companii sunt reinvestite automat în fond, fără ca tu să faci nimic. Acest lucru este foarte eficient din punct de vedere fiscal, deoarece amâni plata impozitului până în momentul în care vei vinde. ETF 2: Potențial de creștere – Acțiuni Piețe Emergente Pentru a completa expunerea globală, adăugăm un ETF care se concentrează pe țări cu potențial mare de creștere, cum ar fi China, India, Taiwan, Brazilia sau Coreea de Sud. Aceste piețe sunt mai volatile (prețurile fluctuează mai mult), dar pot oferi randamente superioare pe termen lung. Exemplu popular: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (simbol: EMIM).

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (simbol: EMIM). Rol: Diversifică portofoliul dincolo de economiile deja mature și adaugă un motor suplimentar de creștere. ETF 3: Stabilizatorul – Obligațiuni Globale Aceasta este „frâna” portofoliului. Obligațiunile sunt, în esență, împrumuturi pe care le acorzi unor guverne sau companii. Ele sunt mult mai puțin volatile decât acțiunile. Când bursa scade, obligațiunile tind să rămână stabile sau chiar să crească, atenuând pierderile portofoliului tău. Exemplu popular: iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (simbol: AGGH).

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (simbol: AGGH). Rol: Reduce riscul total al portofoliului. Când piețele de acțiuni sunt în panică, componenta de obligațiuni îți va oferi stabilitate și liniște sufletească. Alege o variantă „Hedged” (cu acoperire valutară) la EUR pentru a elimina riscul fluctuațiilor dintre dolar și euro.

Pasul 3: Stabilirea alocării procentuale

Aici intervine toleranța ta la risc. Cât de confortabil ești cu fluctuațiile pieței? Alocarea depinde în principal de vârsta ta și de orizontul de timp al investiției.

Profil Agresiv (ex: 25-35 ani): 90% Acțiuni / 10% Obligațiuni. O alocare tipică ar fi 80% Acțiuni Piețe Dezvoltate și 10% Acțiuni Piețe Emergente.

90% Acțiuni / 10% Obligațiuni. O alocare tipică ar fi 80% Acțiuni Piețe Dezvoltate și 10% Acțiuni Piețe Emergente. Profil Moderat (ex: 35-45 ani): 70% Acțiuni / 30% Obligațiuni. O alocare ar putea fi 60% Acțiuni Piețe Dezvoltate, 10% Acțiuni Piețe Emergente și 30% Obligațiuni.

70% Acțiuni / 30% Obligațiuni. O alocare ar putea fi 60% Acțiuni Piețe Dezvoltate, 10% Acțiuni Piețe Emergente și 30% Obligațiuni. Profil Conservator (ex: peste 50 de ani): 50% Acțiuni / 50% Obligațiuni. Aici, stabilitatea devine mai importantă decât creșterea explozivă.

Exemplu practic: Portofoliul Alinei, 32 de ani

Să o cunoaștem pe Alina. Are 32 de ani, un salariu net de 4.800 RON și reușește să pună deoparte 800 RON pe lună pentru investiții. Orizontul ei de timp este lung (peste 20 de ani, pentru pensie), așa că alege un profil de risc moderat-agresiv.

Alocarea aleasă:

70% Acțiuni Piețe Dezvoltate (VWCE)

10% Acțiuni Piețe Emergente (EMIM) – *Notă: Dacă alege VWCE, acesta conține deja piețe emergente, deci poate simplifica la 2 ETF-uri: 80% VWCE și 20% AGGH. Pentru exemplul nostru, păstrăm 3 ETF-uri distincte.*

20% Obligațiuni Globale (AGGH)

Planul lunar al Alinei (800 RON):

560 RON (70%) merg către iShares Core MSCI World (IWDA).

(70%) merg către iShares Core MSCI World (IWDA). 80 RON (10%) merg către iShares Core MSCI Emerging Markets (EMIM).

(10%) merg către iShares Core MSCI Emerging Markets (EMIM). 160 RON (20%) merg către iShares Global Aggregate Bond (AGGH).

Folosind platforma brokerului, Alina plasează ordine de cumpărare în fiecare lună pentru aceste sume. Nu încearcă să ghicească piața. Pur și simplu cumpără constant, lună de lună. Această strategie se numește DCA (Dollar Cost Averaging) și o ajută să cumpere mai multe unități când prețul este mic și mai puține când prețul este mare, netezind costul mediu de achiziție.

Proiecție pe termen lung (cu o estimare de randament mediu anualizat de 7%):

După 10 ani: Alina va fi investit 96.000 RON. Portofoliul ei ar putea valora aproximativ 138.000 RON .

Alina va fi investit 96.000 RON. Portofoliul ei ar putea valora aproximativ . După 20 de ani: Va fi investit 192.000 RON. Portofoliul ar putea ajunge la circa 415.000 RON .

Va fi investit 192.000 RON. Portofoliul ar putea ajunge la circa . După 30 de ani: Va fi investit 288.000 RON. Portofoliul ei ar putea depăși 960.000 RON, datorită puterii dobânzii compuse.

Atenție: Aceste cifre sunt simulări și nu reprezintă o garanție a performanței viitoare. Randamentele pot fi mai mari sau mai mici.

Cum stăm cu taxele? Impozitarea în România

Vestea bună este că regimul fiscal pentru câștigurile din capital în România este unul dintre cele mai favorabile din Europa, mai ales pentru investițiile pe termen lung.

Impozitul pe câștig: Dacă vinzi unitățile de fond după ce le-ai deținut mai mult de 365 de zile , impozitul pe profit este de doar 1% . Dacă le vinzi mai devreme de un an, impozitul este de 3%. Strategia noastră este pe termen lung, deci țintim spre impozitul de 1%.

Dacă vinzi unitățile de fond după ce le-ai deținut , impozitul pe profit este de doar . Dacă le vinzi mai devreme de un an, impozitul este de 3%. Strategia noastră este pe termen lung, deci țintim spre impozitul de 1%. Contribuția la Sănătate (CASS): Pe lângă impozit, dacă totalul câștigurilor tale din investiții (și alte surse precum chirii, dividende etc.) depășește într-un an fiscal anumite plafoane, datorezi și CASS. Aceste plafoane sunt 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie. Este important să verifici pragurile anuale direct pe site-ul ANAF, deoarece acestea se pot modifica.

Pe lângă impozit, dacă totalul câștigurilor tale din investiții (și alte surse precum chirii, dividende etc.) depășește într-un an fiscal anumite plafoane, datorezi și CASS. Aceste plafoane sunt 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie. Este important să verifici pragurile anuale direct pe site-ul ANAF, deoarece acestea se pot modifica. Declararea veniturilor: Dacă folosești un broker din străinătate (cum este cazul XTB), ești responsabil să declari câștigurile (doar când vinzi!) prin Declarația Unică, care se depune online până la data de 25 mai a anului următor celui în care ai obținut venitul. Brokerii din România, precum Tradeville, pot reține la sursă impozitul pentru tranzacțiile pe piețele externe, simplificând mult procesul.

Sfaturi practice pentru portofoliul tău

Automatizează procesul. Setează un ordin de plată recurent din contul tău bancar către contul de la broker în ziua de salariu. Astfel, „te plătești pe tine primul” și transformi investiția într-un obicei.

Setează un ordin de plată recurent din contul tău bancar către contul de la broker în ziua de salariu. Astfel, „te plătești pe tine primul” și transformi investiția într-un obicei. Rebalansează anual. O dată pe an, verifică-ți alocarea. Dacă acțiunile au crescut foarte mult și acum reprezintă 85% din portofoliu în loc de 70%, vinde o parte din ele și cumpără mai multe obligațiuni pentru a reveni la ținta inițială. Acest proces te forțează mecanic să vinzi scump și să cumperi ieftin.

O dată pe an, verifică-ți alocarea. Dacă acțiunile au crescut foarte mult și acum reprezintă 85% din portofoliu în loc de 70%, vinde o parte din ele și cumpără mai multe obligațiuni pentru a reveni la ținta inițială. Acest proces te forțează mecanic să vinzi scump și să cumperi ieftin. Fii atent la costuri. Alege ETF-uri cu un TER (Total Expense Ratio sau comision de administrare) cât mai mic, de preferat sub 0.25% pe an. Toate exemplele de mai sus se încadrează în această categorie.

Alege ETF-uri cu un TER (Total Expense Ratio sau comision de administrare) cât mai mic, de preferat sub 0.25% pe an. Toate exemplele de mai sus se încadrează în această categorie. Nu te panica la corecții. Piețele bursiere vor scădea. Este un lucru cert. Vor exista perioade de -10%, -20% sau chiar mai mult. Cel mai important este să nu vinzi în panică. Privește aceste scăderi ca pe niște „reduceri” și continuă să cumperi conform planului.

Piețele bursiere vor scădea. Este un lucru cert. Vor exista perioade de -10%, -20% sau chiar mai mult. Cel mai important este să nu vinzi în panică. Privește aceste scăderi ca pe niște „reduceri” și continuă să cumperi conform planului. Verifică codul ISIN. Fiecare instrument financiar are un cod unic, ca un CNP, numit ISIN. Când cauți un ETF pe platforma brokerului, asigură-te că ISIN-ul corespunde cu cel al fondului pe care îl dorești (variantă UCITS, cu acumulare, listat pe o bursă europeană precum Xetra, Euronext Amsterdam etc.).

Construirea unui portofoliu de investiții nu mai este un proces complicat sau rezervat celor cu averi mari. Cu disciplină, consecvență și o strategie simplă bazată pe 3 ETF-uri, poți pune bazele unui viitor financiar mult mai solid. Care este primul pas pe care îl vei face astăzi pentru a-ți construi propriul portofoliu?