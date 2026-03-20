Premierul bulgar se delimiteaza de Consiliul lui Trump decizia unui singur oligarh

Premierul interimar al Bulgariei, Andrey Gyurov, a aruncat în aer scena politică de la Sofia, declarând că aderarea țării la controversatul Consiliu pentru Pace condus de Donald Trump nu a fost o decizie de stat, ci rezultatul manevrelor unui singur oligarh. Mișcarea, promovată de fostul guvern, nu ar reflecta consensul politic din țară.

O manevră personală, nu politică de stat

Andrey Gyurov a fost tranșant într-un interviu recent, subliniind că întreaga afacere este legată de interesele private ale unei singure persoane, nu de politica externă a Bulgariei. E drept că, la prima vedere, pare o decizie strategică, dar lucrurile stau puțin diferit.

„Ar fi o exagerare să spunem că aceasta este poziția Bulgariei. (…) Nu a fost o chestiune de politică internațională – a fost o problemă personală a unui oligarh care este sancționat conform Legii Magnitsky Global”, a declarat premierul interimar.

Mai mult, Gyurov a explicat și care ar fi miza reală din spatele acestei decizii surprinzătoare. „Semnarea acestui tratat are legătură cu faptul că el să fie eliminat de pe această listă de sancțiuni. Nu cred că va funcționa. Ceea ce este surprinzător, din păcate, este influența unui oligarh în unele partide”, a adăugat el.

Cine este oligarhul din umbră

Iar oligarhul la care se face referire, deși nenumit direct de premier, este Delyan Peevski. O figură extrem de influentă în politica bulgară, Peevski este în prezent sancționat atât de Statele Unite, cât și de Regatul Unit pentru fapte de mită și corupție. Bulgaria a fost, de altfel, una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care s-au alăturat inițiativei lansate de Trump în ianuarie.

Aderarea a fost promovată de fostul prim-ministru Rossen Zhelyazkov și aprobată cu doar câteva zile înainte ca guvernul său să se prăbușească, în urma celor mai ample proteste pe care le-a văzut țara în ultimele decenii.

Un parcurs legislativ incert

Lucrurile nu sunt însă bătute în cuie.

Gyurov, care conduce un guvern interimar până la alegerile programate pentru 19 aprilie, a precizat că parlamentul de la Sofia trebuie încă să ratifice aderarea. Dar va trece, pe bune, de votul parlamentar? Chiar dacă documentul va fi aprobat, acesta ar putea fi ulterior contestat și trimis la Curtea Constituțională pentru o decizie finală.

Problemele văzute de la Bruxelles

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene consideră că aderarea la acest Consiliu încalcă flagrant Carta Națiunilor Unite, ceea ce face participarea lor imposibilă. O analiză juridică a Uniunii Europene a ridicat îngrijorări serioase privind mandatul și structura Consiliului, subliniind puterile aproape absolutiste ale președintelui Trump în calitate de președinte (fără o limită clară de timp).

Inițial, spune Gyurov, inițiativa a fost percepută ca un instrument pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Numai că, pe parcurs, Trump și-a extins mandatul pentru a acoperi întreaga lume. „Ceea ce am vrut să arătăm este că Bulgaria susține un plan amplu pentru pace în Gaza”, a spus el, adăugând totuși: „Cred că celelalte părți ale tratatului vor fi ratificate” în cadrul Consiliului pentru Pace.

Relația cu SUA rămâne o prioritate

Dar, dincolo de acest scandal, Gyurov insistă că menținerea unor relații diplomatice bune cu Statele Unite rămâne importantă pentru Bulgaria. Chiar dacă rolul țării sale în Consiliu este acum limitat și pus sub semnul întrebării, parteneriatul transatlantic nu trebuie să aibă de suferit.

„Ceea ce este important este să păstrăm parteneriate care au funcționat pe ambele părți ale Atlanticului timp de mulți ani. Este important să discutăm. (…) si, este important să avem o Europă puternică, care să poată sta pe propriile picioare”, a mai declarat premierul bulgar.