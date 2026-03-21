Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis sâmbătă un mesaj surprinzător vecinilor din Orientul Mijlociu, afirmând că Teheranul nu dorește confruntare. Declarația vine însă în a 22-a zi de război, pe fondul unor atacuri continue cu rachete și drone asupra țintelor americane din regiune.

Apel la unitate, în plin conflict

Într-o postare pe platforma de socializare X, liderul de la Teheran a făcut un apel la unitate între țările islamice, cu ocazia sărbătorii Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul Ramadanului. „Nu căutăm să intrăm în conflict cu voi„, a declarat Pezeshkian. El a susținut că singurul beneficiar al tensiunilor este Israelul, care „beneficiază de pe urma divizărilor noastre”.

Dar cât de credibil este un astfel de mesaj când faptele de pe teren par să spună o cu totul altă poveste?

Atacuri simultane în 5 țări

Și, hai să vedem, lucrurile stau puțin diferit. Afirmațiile președintelui iranian au venit la doar câteva ore după ce Garda Revoluționară a raportat sâmbătă dimineață devreme o serie de bombardamente masive. Au fost vizate ținte americane din cinci țări diferite:

baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită;

baza Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite;

baza Ali al Salem din Kuweit;

aeroportul din Erbil (Kurdistanul irakian);

a Cincea Flotă Navală americană din Bahrain.

O demonstrație de forță clară.

Răspunsul dur al Arabiei Saudite

Iar reacțiile nu au întârziat să apară. În ultimele zile, țările arabe din Golful Persic și-au înăsprit vizibil retorica la adresa Teheranului, pe fondul acestor atacuri repetate. Cel mai tranșant a fost prințul Faisal bin Farhan, ministrul de externe saudit, care a avertizat încă de joi că „regatul îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni militare dacă consideră necesar”.

Avertismentul său (transmis chiar înainte de ultimele atacuri iraniene) capătă acum o greutate și mai mare în contextul escaladării tensiunilor.