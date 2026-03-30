Prețul Bitcoin înregistrează o scădere la începutul acestei săptămâni, ajungând la o cotație de 67.266 de dolari în cursul zilei de luni, 30 martie 2026. Această corecție vine în contextul unui interes tot mai mare din partea românilor pentru investițiile în monede virtuale, chiar dacă volatilitatea rămâne o caracteristică definitorie a pieței.

Scădere la început de săptămână

Luni, 30 martie 2026, valoarea celebrei monede virtuale este cotată la 67.266 de dolari. Echivalentul în moneda europeană este de 58.508 euro. Iar această valoare marchează o tendință descendentă evidentă față de nivelul atins la finalul săptămânii trecute. E drept că piața crypto ne-a obișnuit cu astfel de mișcări bruște, însă direcția pare clară pentru moment.

Vârfuri recente și volatilitate

Numai că, hai să vedem, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. În ultimele ore, moneda a atins chiar și un vârf de 67.640 de dolari, adică 58.833 de euro, înainte de a se stabiliza la valoarea actuală, mai mică. Această fluctuație rapidă, pe intervale scurte de timp, demonstrează încă o dată de ce investițiile de acest tip nu sunt pentru oricine. Nervii tari sunt obligatorii.

Comparație cu săptămâna trecută

Dar cum arată tabloul pe termen puțin mai lung? Nivelul actual este vizibil sub cel înregistrat în urmă cu doar o săptămână. Atunci, Bitcoin atingea vârfuri de 70.898 de dolari (o sumă considerabilă pentru orice investitor), ceea ce însemna 61.566 de euro.

O diferență notabilă.

Această evoluție a prețului vine, până la urmă, într-un moment în care tot mai mulți români sunt interesați de investițiile în monede virtuale. Accentul cade, nu de puține ori, pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat în raport cu alte criptomonede de pe piață.