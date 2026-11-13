Pentru 10.000 de lei puși deoparte un an, titlurile TEZAUR scoase la vânzare de Ministerul Finanțelor pe 9 noiembrie 2026 aduc 650 de lei, dacă sunt păstrate până la termen. Un depozit online TBI Bank aduce 630 de lei după impozit, la aceeași sumă și durată.

Dobânda TEZAUR pe un an este de 6,50% și nu se impozitează. TBI Bank oferă 7% înainte de impozit: la 10.000 de lei, dobânda este de 700 de lei, din care se reține impozitul de 10%. La sfârșitul anului, cele două variante ar însemna 10.650 de lei, respectiv 10.630 de lei, înaintea altor costuri sau obligații fiscale care s-ar putea aplica.

Cât rămâne din 10.000 de lei după un an

Diferența dintre TEZAUR și depozitul TBI este de 20 de lei. Pentru un câștig de 650 de lei după impozit, un depozit ar avea nevoie de o dobândă de aproximativ 7,22% pe an înainte de impozit. Oferta TBI de 7% se aplică depozitelor în lei de până la echivalentul a 100.000 de euro pe client.

Comparația publicată de Adevărul.ro la 13 noiembrie 2026 indică și dobânzile celorlalte bănci de mai jos. TBI Bank, ProCredit Bank și Banca Transilvania își afișează separat dobânzile de 7%, 6,70% și 5,40%; la BT, rata din tabel este cea pentru plata dobânzii la sfârșitul perioadei. Câștigurile sunt calculate pentru 10.000 de lei ținuți un an, după impozitul pe dobânzile bancare și fără alte costuri.

Variantă Dobândă pe an Câștig în lei TEZAUR 6,50% 650 TBI Bank 7% 630 ProCredit Bank 6,70% 603 Intesa Sanpaolo Bank 6,25% 562,50 Salt Bank 6,10% 549 Patria Bank 6% 540 Exim Banca Românească 5,60% 504 UniCredit Bank 5,50% 495 Banca Transilvania 5,40% 486 Libra Internet Bank 5,25% 472,50 BRD și Raiffeisen Bank 5,20% 468 Garanti BBVA 5,10% 459 CEC Bank 5,05% 454,50 BCR 4,70% 423 ING Bank 4,50% 405

Cât se schimbă câștigul dacă banii sunt retrași mai devreme

Ministerul Finanțelor arată că titlurile TEZAUR pot fi transferate sau răscumpărate înainte de termen. La TBI Bank, închiderea timpurie a depozitului schimbă dobânda pentru perioada trecută la nivelul oferit pentru contul curent standard în ziua închiderii. Banca Transilvania indică dobândă zero la închiderea depozitului înainte de termen.

Depozitul online TBI nu are comision de administrare, dar clientul suportă costurile transferului dintr-o altă bancă. TBI calculează dobânda pentru zilele efective, raportate la un an de 365 de zile. ProCredit cere cel puțin 500 de lei pentru deschiderea unui depozit la termen, iar Banca Transilvania, cel puțin 100 de lei pentru unul în lei.

Când poate apărea plata pentru sănătate

Dobânzile bancare se adună cu alte venituri extrasalariale relevante la stabilirea contribuției pentru asigurarea de sănătate, numită CASS. ANAF indică pentru veniturile din 2026 praguri de 24.300, 48.600 și 97.200 de lei, iar contribuția se calculează la baza corespunzătoare pragului atins. Cei 630 de lei din exemplu sunt sub primul prag dacă reprezintă singurul venit luat în calcul.

Până când se pot cumpăra titlurile TEZAUR

Ministerul Finanțelor oferă în această ediție și titluri pe trei ani, cu dobândă anuală de 7%, și pe cinci ani, cu 7,50%. Fiecare titlu are valoarea de un leu. Pentru ediția începută pe 9 noiembrie, ultima zi de cumpărare depinde de canal:

2 decembrie 2026, prin Ghișeul.ro sau la Poșta Română în mediul rural;

3 decembrie 2026, prin Spațiul Privat Virtual, contul online de la ANAF, sau la Poșta Română în mediul urban;

4 decembrie 2026, la unitățile Trezoreriei Statului.