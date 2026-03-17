Primăria Iași trimite 100.000 de litri de apă orașului Bălți după poluarea Nistrului

Primăria Iași trimite un ajutor de urgență de 100.000 de litri de apă către orașul Bălți din Republica Moldova. Măsura vine în contextul în care localitatea a rămas fără apă potabilă încă din 11 martie, din cauza unei poluări masive cu petrol a fluviului Nistru.

100 de recipiente pentru frații de peste Prut

Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica. Concret, 100 de recipiente cu o capacitate de 1.000 de litri fiecare vor fi transportate în Republica Moldova. Acolo, vor fi umplute cu apă potabilă din rețeaua ApaVital din satul Măcărești, raionul Ungheni.

Dar sprijinul nu se oprește aici. Edilul ieșean face apel și către supermarketurile și hipermarketurile care își desfășoară activitatea în municipiu să doneze apă potabilă pentru cetățenii din Bălți. Mai mult, și ieșenii sunt chemați să fie solidari, fiind deschise mai multe puncte de colectare în oraș.

„si, Primăria municipiului Iași face apel la bunăvoința și solidaritatea ieșenilor de a dona apă potabilă pentru locuitorii municipiului Bălți. Pentru aceasta, începând de miercuri, 18 martie 2026, vor fi deschise cinci puncte de colectare astfel urmează: Piața Unirii, esplanada Oancea din cartierul Tătărași, Piața Palatului Culturii – zona Casei Dosoftei, Piața Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun, respectiv Kaufland Păcurari – în zona stației de transport public. Punctele de colectare vor funcționa în intervalul orar 9.00 – 18.00 în zilele lucrătoare, iar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 10.00 – 14.00”, se arată într-un mesaj al Primăriei municipiului Iași.

Un dezastru provocat de război

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Sistarea apei potabile din municipiul Bălți, dar și din alte localități din țara vecină, a fost cauzată de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina. Acestea au provocat poluarea gravă a fluviului Nistru.

Primarul Mihai Chirica a avut o reacție dură față de cauzele acestei crize umanitare.

„Invazia rusă a depășit orice limită a umanității, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovați. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localități întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În fața acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim și să acționăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noștri din municipiul Bălți. Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în fața distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălți și rămânem uniți împotriva oricărei forme de agresiune”, a afirmat primarul Iașiului.

Reacții de la Chișinău

Ajutorul a fost solicitat direct de către primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov. Acesta a mulțumit public pentru sprijinul oferit de autoritățile române.

„Îi mulțumesc din suflet domnului Mihai Chirică și comunității din Iași pentru solidaritate și pentru acest gest frumos de sprijin.Astfel de momente ne arată cât de importantă este solidaritatea între orașe și oameni.Sunt sigur că vom depăși cu demnitate și această perioadă dificilă”, a menționat funcționarul moldovean.

Situația este tratată cu maximă seriozitate la Chișinău.

Și reacțiile oficiale nu s-au oprit aici. Responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova au inițiat deja un proces penal pe faptul poluării fluviului, după ce Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pentru 15 zile. Iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat marți la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a oferi explicații. Chiar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene a deversat petrol în fluviul Nistru, amenințând astfel alimentarea cu apă a întregii țări.