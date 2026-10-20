Înlocuirea ecranului original pentru Samsung Galaxy S24 Ultra are un tarif afișat de 1.260 lei, iar suma finală se confirmă după diagnostic. Pagina QuickGSM nu precizează când a fost stabilit sau actualizat tariful. Pentru decizia între reparare și înlocuirea telefonului, costul intervenției se compară cu valoarea actuală a aparatului deținut și cu prețul alternativei luate în calcul.

Oferta QuickGSM privește modelul identificat prin codul S928, din generația 2024. Componenta este un ansamblu original de afișare și suprafață tactilă, în varianta Service Pack, fără ramă. Aceste detalii trebuie să corespundă piesei înscrise în comandă.

Diagnosticul stabilește suma care intră în comparație

La QuickGSM, tariful prezentat ca preț al reparației acoperă atât componenta, cât și montajul efectuat în laborator. Confirmarea după diagnostic este pasul necesar înainte ca suma să fie folosită în evaluarea cheltuielii.

Pentru același model, service-ul oferă componente originale și variante compatibile, în funcție de buget, cu diagnostic în laborator. Tariful acestui exemplu se referă la varianta originală descrisă, astfel că alegerea piesei trebuie păstrată explicit în solicitarea de reparație.

Evaluarea financiară poate fi organizată în trei pași:

Se obține tariful final pentru intervenția concretă, cu identificarea componentei și confirmarea includerii manoperei.

Suma se pune alături de valoarea actuală a telefonului, în funcție de starea aparatului evaluat.

Cheltuiala se compară cu prețul telefonului alternativ avut în vedere, folosind pentru această comparație oferta concretă de cumpărare.

Deprecierea, adică pierderea valorii unui telefon în timp, oferă context pentru această evaluare. Pentru decizia asupra unui aparat anume, reperul rămâne însă valoarea lui actuală, alături de costul confirmat al intervenției.

Comanda piesei și montajul au termene distincte

Componenta se aduce din depozitul situat în Brașov, județul Brașov; ea nu se află pe raftul service-ului. Solicitarea poate fi făcută pe internet sau direct în magazin. Pagina afișează o disponibilitate de 3 bucăți, cu aprovizionare la comandă.

Condițiile de plată și programare trebuie urmărite separat de tariful lucrării:

Pentru solicitările online, procesarea începe după achitarea integrală sau a unui avans. Linkul de plată este transmis prin mesaj pe telefon ori prin WhatsApp.

Telefonul poate fi adus și fără o comandă online. În această situație, plata are loc la constatare sau la predarea aparatului.

Sosirea componentei este estimată la 3-4 zile. După primirea acesteia, service-ul contactează clientul pentru montaj.

Intervenția durează, de regulă, 1-2 ore. În situații speciale, durata indicată poate ajunge la o zi.

Montajele se fac de luni până vineri, între 10:00 și 17:00. Pentru sâmbătă este necesară o programare.

Garanția indicată pentru schimbarea acestui ecran este de 90 de zile.

Fotografia de pe pagina QuickGSM este informativă: aspectul piesei livrate, inclusiv însemnele, logo-urile sau marcajele, poate fi diferit. Pentru identificarea componentei comandate contează denumirea, specificațiile și datele din comandă, nu imaginea afișată.

Deprecierea medie oferă un reper pentru valoarea păstrată

Potrivit Gadget.ro, analiza SellCell indică, după 12 luni, o depreciere medie de 55,3% pentru aparatele în format clasic. Pierderea medie exprimată în bani este de 605,32 dolari.

Pentru telefoanele pliabile, aceeași analiză indică o pierdere de 64,6% din valoarea inițială în același interval, echivalentă cu 997,69 dolari. Diferența dintre cele două rate este de 9,3 puncte procentuale.

Aceste medii descriu categorii de telefoane. În comparația financiară pentru Samsung Galaxy S24 Ultra, ele servesc drept context privind deprecierea; evaluarea individuală se raportează la aparatul deținut și la starea lui.

Regulile europene urmăresc repararea și după garanție

Directiva (UE) 2024/1799 urmărește să faciliteze repararea produselor în locul înlocuirii lor. Printre produsele vizate se află telefoanele inteligente, mașinile de spălat și frigiderele, inclusiv pentru solicitări de reparație după încheierea garanției legale.

În prezentarea cerințelor adresate producătorilor, Comisia Europeană precizează că aceștia trebuie să ofere reparații: „la un preț rezonabil, într-un termen rezonabil și să furnizeze informații clare despre serviciile de reparare disponibile”.

Obiectivele declarate sunt cheltuieli mai mici pentru consumatori, folosirea produselor pentru o perioadă mai lungă, mai puține deșeuri și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Termenul pentru introducerea directivei în legislațiile naționale a fost 31 iulie 2026. La 25 septembrie 2026, Comisia Europeană a declanșat împotriva României procedura privind neîndeplinirea obligațiilor, pentru că transpunerea integrală nu fusese notificată. Procedura a vizat 18 state membre în total.

O procedură distinctă privește Directiva delegată (UE) 2026/74, care extinde regulile la anumite echipamente de încălzire pentru locuințe: șeminee, radiatoare electrice portabile și instalații de încălzire prin pardoseală. România se află și între cele 18 state vizate de această procedură. În total, Comisia a anunțat în acea zi opt proceduri împotriva țării.

Scrisorile de punere în întârziere acordă statelor două luni pentru răspuns și remedierea deficiențelor. Dacă răspunsurile sunt nesatisfăcătoare, Comisia Europeană poate emite un aviz motivat, următoarea etapă a procedurii.

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