Primarul Chișinăului și doi politicieni moldoveni dau în judecată SRI pentru interdicția în Schengen

Trei politicieni de top din Republica Moldova, inclusiv primarul Chișinăului, Ion Ceban, au deschis procese la Curtea de Apel București împotriva Serviciului Român de Informații și a Poliției de Frontieră. Aceștia contestă o interdicție de intrare în România și în întreg spațiul Schengen, valabilă pentru o perioadă de cinci ani.

Măsura a fost impusă pe 7 iulie 2025, iar alături de Ion Ceban, pe lista persoanelor vizate se află Vasile Tarlev, fost premier al Republicii Moldova, și Natalia Morari, fostă jurnalistă. Potrivit publicației Adevarul, cei trei sunt considerați un pericol pentru siguranța națională, iar acțiunile lor în instanță vizează anularea acestei decizii restrictive.

Cine sunt politicienii interziși și de ce sunt considerați un pericol

Autoritățile române îi percep pe cei trei ca fiind exponenți ai unui curent „suveranist” în Republica Moldova, cu un discurs apropiat de cel al AUR și Călin Georgescu. Aceștia critică frecvent instituțiile europene și manifestă o poziție favorabilă sau neutră față de Federația Rusă. Ion Ceban, primarul Chișinăului din 2019, a avut în trecut legături cu partidele comuniste și socialiste, pronunțându-se împotriva Acordului de Asociere cu UE și susținând Uniunea Vamală promovată de Moscova. Legăturile sale cu agenți FSB sunt documentate.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit o explicație punctuală în cazul edilului. „În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse”, a declarat oficialul la Digi24.

Vasile Tarlev, premier al Republicii Moldova între 2001 și 2008, a fost decorat în 2016 de Vladimir Putin cu „Ordinul Prieteniei”. Liderul Partidului Viitorul Moldovei promovează neutralitatea țării sale în contextul războiului din Ucraina și reluarea parteneriatului strategic cu Rusia. Natalia Morari, fostă jurnalistă, a candidat la alegerile prezidențiale din 2024 cu un discurs antisistem. Presa de la Chișinău a relatat că a fost finanțată de oligarhul Veaceslav Platon, iar serviciile ucrainene o consideră agent al serviciilor de informații rusești, fiind inclusă în baza de date „Mirotvoreț”.

Reacția oficială a României: Siguranța națională, motivul interdicției

La scurt timp după impunerea măsurii, pe 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe a transmis o poziție oficială prin care a justificat decizia. Instituția a subliniat că măsura este fundamentată pe considerente de securitate națională și se aplică la nivelul întregului spațiu de liberă circulație european.

„Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare. Măsura este o interdicție de acces în spațiul Schengen”, a explicat MAE.

Lupta din instanță: Procese amânate și o primă decizie a judecătorilor

Toate cele trei procese se judecă la Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București. Ion Ceban a suferit deja o primă înfrângere, după ce cererea sa de suspendare a interdicției a fost respinsă pe 11 septembrie 2025. Judecătorii au motivat că legislația specială privind regimul străinilor (OUG nr. 194/2002) are prioritate în fața legii generale a contenciosului administrativ.

Instanța a precizat că măsura nu poate fi suspendată pe durata procesului. „Actul administrativ care stabilește interdicția privește securitatea națională, instituind o măsură restrictivă la adresa reclamantului, caz în care legea exclude expres posibilitatea suspendării executării actului,” se arată în motivarea deciziei. Următorul termen în dosarul lui Ceban este stabilit pentru 11 martie 2026, după o amânare pentru a permite avocaților să consulte documente secrete depuse de SRI. Procesul lui Vasile Tarlev este programat pentru 1 aprilie 2026, în timp ce pentru dosarul Nataliei Morari nu a fost încă stabilit un termen.