Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, refuză să interzică total sălile de jocuri de noroc din municipiu, unde funcționează în prezent 900 de aparate. În cadrul unei dezbateri publice tensionate, edilul a propus o variantă de mijloc, menită „să împace şi capra şi varza”, în ciuda nemulțumirilor venite din partea cetățenilor.

O cale de mijloc, nu o decizie tranșantă

„Orice decizie tranşantă nu face bine nimănui”, a declarat primarul Mircia Gutău, explicând că legea oferă autorităților locale un termen de 60 de zile pentru a decide dacă acceptă sau nu jocurile de noroc pe teritoriul orașului. Abia apoi, într-o a doua etapă, se va stabili un regulament precis al zonelor unde acestea pot funcționa. Până la urmă, aici e cheia problemei.

Edilul a promis că va fi ferm în privința locațiilor. „Aici vom regla situaţia. Pentru că principiul este prima oară trebuie să aprobi că pot să se desfăşoare, iar după aceea să vedem locaţiile unde se desfăşoară, pentru că locaţii cum sunt cele din centru cu siguranţă vă spun din start că nu voi aproba, că nu este o reclamaţie. Sunt sute de reclamaţii şi atunci trebuie să vedem”, a afirmat Gutău.

Modelul Slatina, respins categoric

Dar cea mai tranșantă declarație a vizat comparația cu alte orașe care au luat decizii radicale. „Toată lumea dă exemplul Slatinei. Eu nu o să iau niciodată exemplu de la Slatina pentru Vâlcea. Eu merg către Sibiu, către Cluj, care sunt oraşe care s-au dezvoltat şi oraşe care ştiu”, a punctat primarul.

Argumentul său se bazează pe impactul economic și social, invocând locurile de muncă și spațiile comerciale care ar rămâne goale. Și a promis o soluție care să mulțumească majoritatea. „Trebuie să facem în aşa fel şi eu sunt convins că prin proiectul pe care-l vom face vom rezolva în mare parte. Nu o să fiţi mulţumiţi toţi, dar 80% cu siguranţă veţi fi mulţumiţi. Şi cetăţeni şi cei care lucraţi în acest domeniu. Trebuie să ne gândim la locurile de muncă, trebuie să ne gândim la spaţiile care rămân goale şi în acelaşi timp trebuie să ne gândim şi la copii, trebuie să ne gândim la locatari”, a mai spus el.

Locatarii cer limitarea programului la ora 23:00

Nemulțumirile locuitorilor s-au concentrat pe amplasarea sălilor de jocuri, în special a celor de la parterul blocurilor. V-ați gândit vreodată cum e să locuiești deasupra unui cazinou non-stop? Un cetățean a descris plastic situația: „Programul este non-stop. Am sală de jocuri sub mine, la bloc. Mă culc şi eu ca omul, iar la 12 noaptea aud cum se jură unii pe mamă, pe copii, că-l taie p-ăla, că a pierdut banii, că l-a nenorocit. Diverse. A doua zi, la fel. Plus că se bea în acele locaţii. Nu se vinde, e la protocol. Băutură cât vrei! La blocuri, vă rog programul ca la restaurante – ora 23:00, ca să doarmă şi locatarii”.

O problemă reală.

Acesta a cerut și ca deschiderea unei săli la parterul unui bloc să se facă doar cu acordul asociației de proprietari. „Că nu ne interesează dacă vor oamenii să-şi piardă banii. Fiecare este liber să-şi piardă banii cum vrea el”, a conchis locatarul.

Cifrele problemei și acuzația privind minorii

În prezent, în Râmnicu Vâlcea funcționează aproximativ 27 de puncte de lucru, cu un total de 900 de aparate de jocuri de noroc. Un elev prezent la dezbatere a ridicat o altă problemă sensibilă: accesul minorilor în aceste localuri.

Reprezentanții cazinourilor au respins ferm acuzațiile, afirmând că „niciun angajat nu-şi asumă să lase minori în sala de jocuri” (o declarație standard în industrie, e drept). Numai că, dincolo de declarații, analiza primăriei arată că municipalitatea nu a evaluat până acum contribuția exactă pe care o au aceste săli la bugetul local.