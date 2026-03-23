Procurorii din Republica Moldova au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc în dosarul cunoscut ca „furtul miliardului”. Cererea a fost formulată în timpul ședinței de judecată din 23 martie, de la care Plahotniuc a lipsit.

Proces pe ultima sută de metri

Magistrații moldoveni au prelungit recent, la ședința din 20 martie, mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile. Oligarhul a lipsit și de la acea ședință. Procesul se află pe ultima sută de metri, iar acesta urmează să-și afle în curând sentința.

Până la urmă, lucrurile sunt clare. În timp ce acuzarea afirmă că menținerea oligarhului în detenție este imperativă, existând riscul ca acesta să nu se prezinte în fața magistraților, apărarea sa susține contrariul.

Un munte de acuzații

Iar lista acuzațiilor este lungă și complexă, dincolo de dosarul principal. Plahotniuc este acuzat de „abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.”

Dar cum rămâne cu celelalte dosare? Ei bine, mai sunt. Oligarhul este cercetat și într-o cauză penală pornită „de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”.” În această anchetă, Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon, pe când acesta era la conducerea Republicii Moldova, pentru a-l scăpa de răspunderea penală pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă vehement.

E drept că acuzațiile nu se opresc aici. Vladimir Plahotniuc figurează cu „statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

O adevărată rețea infracțională, spun procurorii.

Extrădat după șase ani de fugă

Reținerea sa nu a fost deloc simplă. Pe 25 septembrie 2025, Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țară.

În timpul descinderilor de la Atena (locul unde se ascundea de justiție), autoritățile au făcut descoperiri surprinzătoare. Au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. Pe lângă acestea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate chiar de autoritățile române.

Numai că, în ciuda probelor aduse de acuzare, oligarhul neagă toate acuzațiile. În prezent, Vladimir Plahotniuc se află încarcerat în Penitenciarul nr.13 din centrul Chișinăului, așteptând verdictul final.