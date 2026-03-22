Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, începută în martie 2026, a aruncat în aer piața energiei, ducând prețul petrolului la peste 100 de dolari pe baril. Iar marii câștigători par să fie, surprinzător, producătorii de petrol din Canada, care ar putea înregistra venituri suplimentare de până la 90 de miliarde de dolari canadieni (aproximativ 65,6 miliarde de dolari americani). Asta, fireste, dacă prețurile se mențin la acest nivel.

Venituri explozive pentru canadieni

Creșterea este de-a dreptul spectaculoasă. Pe fondul tensiunilor din regiune, indicatorul american West Texas Intermediate (WTI) a sărit de la aproximativ 67 de dolari la finalul lunii februarie la peste 98 de dolari în martie. Această evoluție schimbă radical perspectivele industriei.

Cum vine asta, mai exact? Estimările companiei Enverus (specializată în analiză de date pentru industrie) arată că producătorii canadieni câștigă între 25 și 30 de miliarde de dolari canadieni în plus pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului petrolului. Oportunitatea este imensă, dar și trecătoare. „Resursele există, iar producătorii pot crește rapid producția până la nivelul cererii. Totul ține de cât de repede reușesc să profite de această oportunitate, care nu va dura la nesfârșit”, a explicat François Poirier, șeful TC Energy, unul dintre cei mai mari operatori de conducte din America de Nord.

Asia se reorientează, Canada profită

Blocajele din Golful Persic obligă marile economii asiatice să caute surse alternative de energie. Și aici intervine Canada, văzută acum ca un furnizor stabil. V-ați fi gândit vreodată că un conflict la mii de kilometri distanță va umple buzunarele companiilor canadiene? Lucrurile s-au mișcat deja. După finalizarea conductei Trans Mountain Expansion în mai 2024, care leagă provincia Alberta de coasta de vest, exporturile către Asia au crescut accelerat. Livrările către China, de pildă, s-au multiplicat de peste patru ori într-un singur an, iar conflictul actual nu face decât să întărească această tendință.

Infrastructura, călcâiul lui Ahile

Numai că, în ciuda cererii în creștere, Canada nu poate profita pe deplin de oportunitate. Motivul? Infrastructura limitată. Lipsa conductelor către porturi menține o dependență uriașă de piața americană, unde ajunge peste 90% din petrolul canadian, vândut adesea cu discount. Executivii din industrie cer schimbări rapide. „Am vrea să vedem un cadru de reglementare simplificat și termene accelerate, pentru că asta este ceea ce va permite capitalului să vină în Canada”, a mai spus șeful TC Energy, pledând pentru investiții masive.

Boom economic cu efecte secundare

Dincolo de probleme, cifrele arată bine. Producția de petrol a Canadei a atins deja maxime istorice, depășind 5,19 milioane de barili pe zi în prima jumătate a lui 2025. Iar marile companii din sector au înregistrat creșteri bursiere de peste 40% de la începutul lui 2026. Un studiu realizat de ATB Economics și Studio.Energy arată că extinderea infrastructurii de export cu 1,5 milioane de barili pe zi ar putea adăuga anual 31,4 miliarde de dolari canadieni la PIB în următorul deceniu. „Aceasta ar reprezenta o creștere de 1,1% a PIB-ului real, un impuls mare, având în vedere că această țară se confruntă de peste un deceniu cu stagnarea PIB-ului pe cap de locuitor”, au explicat analiștii.

Dar boom-ul are și un cost.

Banca RBC avertizează că, dacă petrolul se menține peste pragul de 100 de dolari pe baril, inflația ar putea crește cu circa 0,75 puncte procentuale. Asta ar duce-o la aproape 3% în Canada și 3,5% în Statele Unite în 2026. ceea ce pentru industria petrolieră este un câștig excepțional se traduce, pentru restul economiei, prin presiuni suplimentare asupra prețurilor. Ce e un câștig pentru unii e, pe bune, o problemă pentru alții.