Sorin Grindeanu, liderul PSD, a pus pe masă o listă cu trei motive concrete pentru care social-democrații cer înlocuirea premierului Ilie Bolojan. Tensiunile din Coaliția de guvernare ating un nou maxim, în contextul în care partidul se pregătește de un referendum intern pentru a decide dacă rămâne sau nu la guvernare.

Planul economic, blocat 6 luni

Primul reproș adus de Grindeanu vizează întârzierea nejustificată a pachetului de relansare economică propus de partidul său. Au trecut șase luni de la prezentarea planului, o perioadă în care economia a înregistrat scăderi consecutive. Liderul PSD susține că blocajul a fost pur politic.

„În septembrie, PSD a prezentat planul de relansare economică. Au trecut șase luni în care am avut o perioadă de cinci luni consecutive de scădere economică în România până să fie adoptat acest plan – doar pentru că venea de la PSD”, a declarat Grindeanu.

Opacitate totală pe programul SAFE

Iar a doua mare nemulțumire este legată de programul SAFE pentru înzestrarea armatei. Grindeanu acuză o lipsă totală de transparență în privința unui program de împrumut pe care, până la urmă, toți românii îl vor plăti. V-ați întrebat vreodată unde se duc, concret, acești bani?

„Avem o opacitate pe care nu o înțeleg legată de SAFE. Vorbim despre un program european de împrumut, iar banii trebuie returnați de poporul român, însă nu știm foarte multe despre acest program”, a explicat el. Se știe că 4 miliarde de euro din totalul de 16 merg către mobilitate militară și construcția de autostrăzi, dar restul? „Nu știm câți bani merg în industria națională, ce creștere economică generează, câte locuri de muncă noi apar sau ce investiții sunt prevăzute. Această opacitate nu este normală.”

Criza energiei, ignorată

Al treilea motiv ține de o problemă mult mai imediată pentru populație. E drept că miniștrii Energiei și Agriculturii trag semnale de alarmă de săptămâni bune, însă o decizie concretă din partea Guvernului întârzie să apară.

„De două-trei săptămâni, zilnic, ministrul Energiei și ministrul Agriculturii vorbesc despre faptul că Guvernul trebuie să decidă urgent o soluție pentru criza energiei. Sper ca mâine să avem o primă decizie în Guvern”, a punctat liderul PSD.

„Un drum prost trebuie schimbat”

Numai că, dincolo de aceste motive punctuale, mesajul politic este mult mai tranșant și vizează direct direcția actualei guvernări.

Grindeanu a evitat un răspuns direct despre viitorul Coaliției.

În schimb, a oferit o metaforă clară. „Eu nu cred că este bine să continui pe un anumit drum dacă se dovedește că drumul e prost. Încerci să îl schimbi. Ar fi, de fapt, o decizie politică proastă să nu faci acest lucru. Membrii partidului nostru vor decide, cunoscând toate aceste aspecte”, a mai spus acesta.

Conducerea PSD a stabilit deja data referendumului intern (o consultare anunțată încă din decembrie anul trecut) pentru ieșirea de la guvernare. Acesta va avea loc pe 20 aprilie, iar până atunci liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu, în timp ce Sorin Grindeanu va merge la Bruxelles pentru a le prezenta strategia și socialiștilor europeni.