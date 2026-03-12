PSD cere măsuri pentru carburanți: Scăderea accizelor și motorină la 4 lei

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un apel public către premierul Ilie Bolojan, cerându-i să ia măsuri urgente pentru a compensa creșterea prețurilor la carburanți. Solicitarea a fost făcută printr-un videoclip postat pe Facebook, în care liderul social-democrat a subliniat că miniștrii partidului său au pregătit deja un pachet de soluții.

Grindeanu insistă ca Guvernul să analizeze și să aprobe rapid propunerile venite din partea PSD pentru a tempera scumpirile de la pompă. Potrivit Digi24, miniștrii Energiei și Agriculturii au finalizat un set de măsuri. „Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți.Atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să îi prezinte premierului aceste soluții. Îi solicit prim-ministrului să le analizeze, iar Guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”, a transmis liderul PSD în mesajul său video.

Ce soluții propune PSD pentru ieftinirea carburanților

Una dintre principalele măsuri luate în calcul de Partidul Social Democrat este scăderea accizelor la carburanți. Surse din interiorul partidului au declarat că aceasta este o variantă concretă ce va fi propusă premierului Ilie Bolojan. Măsura ar veni în contextul în care accizele au fost majorate începând cu data de 1 august 2025. O altă soluție aflată pe masa discuțiilor este implementarea unui mecanism de compensare a prețului la pompă, similar celui aplicat anterior, care oferea o reducere de 50 de bani pentru fiecare litru de carburant.

Măsură specială pentru fermieri: Motorină la preț redus

În paralel, o atenție deosebită este acordată fermierilor, puternic afectați de costurile ridicate ale motorinei. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat recent că se analizează un nou mecanism de sprijin. Acesta le-ar permite agricultorilor să cumpere motorină la un preț redus, care ar varia între 4 și 4,5 lei pe litru, direct de la pompă. Măsura ar elimina așteptarea pentru rambursarea accizei și a TVA-ului pentru cei 78 de litri pe hectar declarați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Conform ministrului, această facilitate ar putea fi aprobată în următoarele două sau trei săptămâni.