Social-democrații tranșează astăzi soarta coaliției de guvernare. Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte la ora 10:00 pentru a stabili calendarul unei consultări interne cruciale: rămâne sau nu partidul la putere după adoptarea bugetului pe 2026.

Ședință hibridă la sediul central

Întâlnirea conducerii PSD are loc la sediul central al partidului. Ședința a fost programată să înceapă la ora 10:00 și se va desfășura în sistem hibrid, permițând participarea liderilor atât fizic, cât și online, conform anunțului oficial al partidului.

Decizie luată după votul pe buget

Anunțul privind stabilirea acestui calendar a fost făcut încă de vineri de președintele PSD, Sorin Grindeanu, imediat după ce Parlamentul a adoptat bugetul de stat pentru anul 2026. Liderul social-democrat a explicat ce anume vor cântări membrii de partid în decizia lor, dincolo de cifrele din buget. „Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a declarat Grindeanu.

Toate variantele sunt pe masă

Dar ce înseamnă, mai exact, această analiză internă? Până la urmă, se pare că nemulțumirile s-au adunat și nu mai pot fi ignorate.

Potrivit lui Grindeanu, în cadrul consultării se va hotărî inclusiv dacă este oportună schimbarea premierului. Iar liderul PSD a fost cât se poate de clar, afirmând că „toate variantele sunt pe masă”.

Linii roșii clare: Fără AUR și fără guvern minoritar

Și, pentru a elimina orice speculație privind posibile scenarii post-coaliție, Sorin Grindeanu a ținut să traseze două linii roșii. PSD nu va vota sub nicio formă un guvern minoritar și, la fel de categoric, nu va face alianță cu AUR. Acestea sunt, așadar, limitele în care se vor purta discuțiile.

În plus, liderul PSD a anunțat că săptămâna viitoare va efectua o vizită la Bruxelles. Scopul este de a informa Partidul Socialist European (familia politică din care face parte PSD) despre rezultatele acestei evaluări interne și despre deciziile care vor fi luate.