Partidul Social Democrat va stabili luni, 23 martie, calendarul consultării interne pentru o posibilă ieșire de la guvernare. Decizia finală nu va aparține conducerii centrale, ci unui corp de aproximativ 5.000 de membri cu drept de vot, care vor tranșa soarta Coaliției.

Calendarul, decis luni dimineață

Luni, la ora 10:00, se reunește Biroul Permanent Național al partidului. Ședința se va desfășura în sistem hibrid. Hai sa vedem ce se va stabili acolo. modul exact în care vor fi consultați membrii din teritoriu. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat încă de vineri acest pas, imediat după ce bugetul de stat pe 2026 a trecut de Parlament. „Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul„, a declarat Grindeanu.

Cine va decide, de fapt?

Mecanismul nu e nou.

PSD a mai folosit o astfel de consultare internă și la momentul intrării în Coaliție, o mișcare anunțată de Grindeanu în urmă cu câteva luni. Acum, însă, miza este ieșirea. Iar decizia, susține președintele partidului, va fi una largă, nu restrânsă la București. V-ați întrebat cine sunt acești votanți? Votul aparține unui grup de aproape 5.000 de reprezentanți, care include și aleșii din teritoriu (primari, consilieri etc.). „O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî”, a insistat liderul social-democrat.

Analiză pe plusuri și minusuri

Dar ce anume vor pune în balanță membrii PSD? Nu e vorba doar de o decizie politică luată la rece. Sorin Grindeanu a precizat că analiza va fi una complexă și va ține cont de mai mulți factori, de la interacțiunea în Guvern până la modul în care propunerile partidului au fost sau nu luate în considerare.

Numai ca adoptarea recentă a bugetului va juca și ea un rol important în ecuație. „Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a explicat președintele PSD.