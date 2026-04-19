Coaliția de guvernare este în pragul imploziei. Luni, 20 aprilie, ar trebui să se decidă soarta premierului Ilie Bolojan, pe care PSD vrea să-l înlocuiască. În acest conflict deschis, Nicușor Dan și-a asumat un rol de mediator, încercând să navigheze apele tulburi dintre partide.

Poziția lui Nicușor Dan

Deși a intrat în joc ca mediator, surse politice indică o preferință clară a acestuia. Se pare că Nicușor Dan vrea să păstreze PSD la guvernare, considerând probabil că aceasta este o variantă pentru stabilitate.

Numai că există o linie roșie clară.

Întrebat despre posibilitatea desemnării unui premier dintr-o alianță PSD-AUR, răspunsul său a fost tranșant: „Asta nu voi face niciodată!”. E drept că lucrurile sunt complicate. Cum ar putea media eficient având deja o astfel de poziție publică?

Miza conflictului și planul PSD

Social-democrații nu mai fac un secret din intențiile lor. Ei forțează înlocuirea actualului premier, Ilie Bolojan, fiind nemulțumiți de direcția impusă după amendamentele aduse la Bugetul de stat.

Iar înlocuitorul este deja pregătit. Sorin Grindeanu a transmis că este gata să preia conducerea Guvernului, așteptând doar semnalul politic pentru a face pasul în față.

PSD pare să aibă două opțiuni majore pe masă (cel puțin la nivel declarativ): fie o alianță cu suveraniștii, fie schimbarea lui Bolojan din funcție pentru a continua actuala formulă, dar cu un alt om la Palatul Victoria.

Opinia publică, chemată la vot

În tot acest război politic, cetățenii sunt invitați să-și exprime părerea. Până la urmă, e important și ce cred oamenii, nu?

A fost lansat un sondaj cu o întrebare directă legată de rolul pe care ar trebui să-l joace mediatorul de serviciu, Nicușor Dan, în această criză.

Întrebarea adresată publicului este: „Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?”. Răspunsurile posibile sunt simple: Da sau Nu.

Decizia finală este așteptată luni, 20 aprilie, moment care va clarifica dacă România va avea un nou premier sau dacă actuala criză politică se va adânci și mai mult.