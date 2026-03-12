PSG zdrobește Chelsea cu 5-2 în Liga Campionilor. Presa franceză exultă

Paris Saint-Germain a obținut o victorie categorică împotriva lui Chelsea, scor 5-2, în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Meciul de pe teren propriu a fost un adevărat spectacol ofensiv, iar presa din Franța a reacționat imediat după fluierul final.

Potrivit Prosport, festivalul de goluri a fost deschis de Bradley Barcola în minutul 10. Au urmat Ousmane Dembele (40’), Vitinha (74’) și o dublă a lui Khvicha Kvaratskhelia (86’, 90+4’) pentru parizieni. Pentru oaspeți au marcat Malo Gusto (28’) și Enzo Fernandez (57’).

„Paris îi zdrobește pe englezi”

Jurnaliștii de la Le Parisien au descris victoria parizienilor în termeni entuziaști. Publicația a notat imediat după meci: „Paris o zdrobește pe Chelsea și va călători cu încredere la Londra, după un festival de goluri!”.

Reacția eroului meciului

Eroul serii a fost georgianul Khvicha Kvaratskhelia, autor a două goluri și desemnat MVP-ul partidei. La finalul jocului, acesta a oferit o declarație echilibrată. „Sunt fericit că am ajutat echipa și chiar mai fericit că am învins-o pe Chelsea, pentru că este o formație bună. Sunt mulțumit de acest meci. Trebuie doar să continuăm așa. Am primit două goluri și e nevoie să analizăm greșelile făcute. Acum, ne vom concentra pe următorul meci”, a comunicat Kvaratskhelia.

Revanșa așteptată după finala pierdută

Publicația L’Equipe a subliniat importanța victoriei, numind-o „o victorie spectaculoasă”. Jurnaliștii au scris: „Campioana en-titre, PSG, a obținut o victorie spectaculoasă cu 5-2 împotriva lui Chelsea, miercuri, în prima manșă a optimilor de finală din Liga Campionilor. Săptămâna viitoare, parizienii vor călători la Londra, cu un avantaj de trei goluri, pentru manșa retur”.

Aceștia au amintit că Paris Saint-Germain și-a luat „mult așteptata revanșă, după finala Cupei Mondiale a Cluburilor cu Chelsea”, pierdută de francezi cu 3-0 în iulie 2025. „Clubul din Paris și-a luat revanșa cu o victorie convingătoare, 5-2, într-un meci spectaculos, în care au fost marcate trei goluri în ultimele 15 minute”, au adăugat jurnaliștii.

Echipele de start și statistici

Antrenorul Luis Enrique a început meciul cu o formulă ofensivă, în timp ce Liam Rosenior a încercat să blocheze atacurile pariziene. În urma acestui rezultat, bilanțul întâlnirilor directe înclină în favoarea francezilor, cu 4 victorii pentru PSG, două pentru Chelsea și trei remize, iar golaverajul este de 15-13.

PSG (4-3-3): Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doue, Dembele, Barcola

Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doue, Dembele, Barcola Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Pedro Neto – Joao Pedro