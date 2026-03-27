Veniturile Rusiei din exporturile de petrol și gaze s-au dublat în ultima lună, pe fondul exploziei prețurilor cauzate de războiul din Iran. Furioși că Moscova profită masiv, ucrainenii au lansat o serie de atacuri puternice asupra porturilor cheie de unde Rusia exportă produse petroliere: Primorsk și Ust-Luga la Marea Baltică, dar și Novorossiisk, la Marea Neagră.

Venituri record pentru Kremlin

Calculele arată că Vladimir Putin câștigă acum cel puțin 760 de milioane de dolari pe zi din vânzările de petrol și gaze. Mai mult, veniturile totale ale Rusiei din energie pe întregul an ar putea depăși estimările inițiale cu peste 60%. Principalul tip de țiței rusesc, Urals, a atins un maxim al ultimilor patru ani, fiind tranzacționat la aproape 90 de dolari barilul. E drept că prețul e mult peste media de 59 de dolari pe care a fost construit bugetul Rusiei pentru acest an.

Această situație a stârnit îngrijorări serioase în rândul oficialilor europeni cu privire la câștigurile pe termen scurt ale Moscovei.

Atacuri strategice la Marea Baltică

Pentru a tăia acest avantaj financiar, Ucraina a lansat un val de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune. Țintele au fost porturile de la Marea Baltică, esențiale pentru exporturile rusești. Potrivit calculelor Bloomberg, Primorsk și Ust-Luga gestionau împreună aproximativ 45% din exporturile maritime de țiței ale Rusiei, adică 1,72 milioane de barili pe zi.

Rezultatul? Incendii de amploare, echipamente distruse și livrări întârziate sau chiar oprite.

La Ust-Luga, un port cu o capacitate de export între 500.000 și 600.000 de barili pe zi, livrările au fost oprite complet. Dronele au lovit instalațiile companiei Novatek, provocând incendii la rezervoare și la echipamentele de încărcare. În schimb, la Primorsk (cu o capacitate de 800.000-900.000 de barili pe zi), un incendiu a izbucnit la rezervoarele de combustibil, dar portul și-a reluat activitatea după câteva zile. Totuși, experiența din ultimii doi ani arată că rușii au reparat relativ rapid daunele provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și porturilor.

O piață petrolieră dată peste cap

Paradoxal, pentru a limita creșterea prețului petrolului la nivel global, Washingtonul a ridicat unele sancțiuni asupra petrolului rusesc transportat pe mare. Cum vine asta? războiul împotriva Iranului a schimbat atitudinea statelor din regiune față de hidrocarburile rusești, iar Rusia profită de o poziție de negociere mult mai puternică în fața unor clienți precum China și India. Ba chiar companiile din India sunt acum dispuse să plătească un preț mai mare pentru țițeiul rusesc, pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina.

Iar calculele arată că Moscova ar putea încasa aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi doar din exporturile de petrol prin porturile baltice Primorsk și Ust-Luga.

Răspunsul Moscovei și prudența lui Putin

Confruntat cu aceste atacuri, vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat că Rusia va folosi rute diversificate pentru exportul de țiței. Printre acestea se numără conducta Siberia de Est – Oceanul Pacific, care duce la portul Kozmino (lângă Vladivostok), rute prin Kazahstan, precum și terminalele maritime de la Marea Neagră.

Fiecare creștere cu 1 dolar a prețului petrolului aduce aproximativ 100 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari) venituri anuale la bugetul de stat, potrivit lui Serghei Konigin, economist-șef la Sinara Bank. Si totusi, Kremlinul rămâne precaut, considerând că scumpirea este temporară.

„Trebuie să rămânem prudenți. Dacă piețele evoluează astăzi într-o direcție, mâine ar putea evolua în sens opus”, le-a spus Vladimir Putin oamenilor de afaceri ruși la o întâlnire de joi.

Cât de mult va beneficia în final Rusia de prețurile mai mari ale țițeiului depinde de capacitatea sa de a menține fluxurile de export și de durata impactului pe care războiul din Orientul Mijlociu îl va avea asupra pieței globale.