Președintele Vladimir Putin a transmis luni, 23 martie, un mesaj clar de susținere pentru Coreea de Nord. El a cerut o consolidare a parteneriatului strategic dintre cele două țări. Mesajul vine în contextul realegerii lui Kim Jong Un în cea mai înaltă funcție de stat la Phenian, cea de președinte al Comisiei Afacerilor de Stat.

Parteneriat strategic consolidat

Liderul de la Kremlin a fost direct în mesajul său de felicitare. „Ne vom contnua, bineînţeles, munca comună strânsă în vederea unei consolidări a parteneriatului strategic între Moscova şi Phenian”, a declarat Putin. Această apropiere, consideră el, este în beneficiul ambelor popoare. „Acest lucru corespunde fără nicio îndoială intereselor fundamentale” ale acestora, a adăugat liderul rus.

Legături de aliați

Iar legăturile nu sunt doar la nivel declarativ. Cele două state au semnat un acord de apărare reciprocă încă din 2024, un document care cimentează alianța lor militară. În acest context, Vladimir Putin a ținut să laude și ceea ce a numit o „contribuţie personală” a lui Kim Jong Un „la consolidarea legăturilor amicale de aliaţi” între Coreea de Nord şi Rusia.

Sprijin militar direct pe front

Dar cum vine asta, mai exact, pe teren? Ei bine, dincolo de declarații, Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei în Ucraina. Phenianul a trimis soldați pentru a ajuta la respingerea unei incursiuni ucrainene în regiunea rusă Kursk. Acest sprijin (oferit în contextul invaziei declanșate de Rusia în februarie 2022) arată profunzimea colaborării dintre cele două regimuri.

O alianță sudată pe frontul din Ucraina.

Această retorică a prieteniei nu este nouă. Numai că acum pare mai puternică. Într-un schimb de urări de Anul Nou, Vladimir Putin a elogiat deja „prietenia invincibilă” între Rusia şi Coreea de Nord, semnalând direcția clară a relațiilor bilaterale.