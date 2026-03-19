Qatar ar putea opri gazul spre Europa, pierderi anuale de 20 miliarde dolari

O criză energetică de proporții amenință piața globală. Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate (GNL), ia în calcul declararea forței majore și suspendarea livrărilor către clienți cheie din Europa și Asia. Decizia vine după ce atacuri asupra infrastructurii sale au redus capacitatea de producție cu 17%.

Atacuri cu impact devastator

La baza acestei crize stau atacuri atribuite Iranului, care au lovit în plin infrastructura energetică a țării. Compania de stat QatarEnergy se gândește serios să declare forța majoră pentru contractele pe termen lung. Directorul executiv al companiei, Saad al-Kaabi, a explicat că două din cele 14 unități de producție GNL sunt acum scoase din funcțiune. Iar asta nu e tot. A fost afectată și una dintre cele două instalații de transformare a gazului în lichide, ceea ce complică și mai mult situația.

Pierderi de 20 de miliarde de dolari anual

Dincolo de problemele operaționale, cifrele financiare sunt de-a dreptul amețitoare. Pierderile sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari pe an, reprezentând unul dintre cele mai severe șocuri din istoria companiei. Unitățile scoase din uz asigurau circa 12,8 milioane de tone de GNL anual.

Un gol imens pe piață.

Reparații de 3-5 ani și contracte în aer

Și acum vine întrebarea pe care și-o pun toți: cât va dura până lucrurile revin la normal? Ei bine, estimările nu sunt deloc optimiste. Reluarea activității ar putea dura între trei și cinci ani, totul depinzând de situația de securitate din regiune și de complexitatea reparațiilor. În acest context, QatarEnergy ar putea fi nevoită să-și revizuiască obligațiile contractuale. Invocarea clauzei de forță majoră (o măsură extremă, de altfel) ar permite suspendarea livrărilor pe perioade extinse către state importante precum Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Un întreg complex industrial paralizat

Numai că problema e mai adâncă de atât, nu-i chiar așa simplu. Pe lângă GNL, atacurile au lovit și alte segmente de producție, inclusiv condensatul, gazul petrolier lichefiat, heliul, nafta și sulful. Practic, vorbim de o afectare extinsă a întregului complex industrial. Saad al-Kaabi a avertizat clar că producția nu poate reveni la normal cât timp tensiunile din regiune persistă. Instalațiile afectate fac parte din proiecte colosale în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, dezvoltate în parteneriat cu giganți internaționali, inclusiv compania americană ExxonMobil.