Iranul pare să fi reușit o performanță tehnologică ce schimbă radical harta securității globale. Un fost șef al apărării antiaeriene israeliene, generalul de brigadă (r) Ran Kochav, avertizează că Teheranul și-a dublat, practic peste noapte, raza de acțiune a rachetelor balistice de la 2.000 la 4.000 de kilometri. Implicațiile depășesc cu mult granițele Orientului Mijlociu.

Program spațial sau acoperire militară?

Lansările recente ale Teheranului, prezentate oficial drept teste pentru plasarea de sateliți pe orbită, ar putea ascunde un program clandestin dezvoltat în tăcere ani la rând. Potrivit analizei lui Kochav, testul care a vizat zona bazei americano-britanice din Diego Garcia a implicat o tehnologie în mai multe trepte, similară celei folosite în lansările spațiale. E drept că linia dintre un program spațial civil și dezvoltarea de rachete balistice intercontinentale este extrem de fină.

Iar avertismentele venite de la Israel și Statele Unite nu sunt deloc noi. Numai că acum, lansarea recentă pare să confirme cel mai pesimist scenariu, în ciuda dezmințirilor repetate ale regimului iranian.

Ipoteze tehnice

Cum vine asta, o dublare a razei de acțiune apărută din neant? O ipoteză tehnică evocată de Kochav este utilizarea unei versiuni modificate a rachetei sovietice R-27, adaptată pentru lansare de la sol. Acest tip de rachetă ar putea transporta focoase de până la două tone.

Prin reducerea masei explozive, raza de acțiune s-ar extinde până la pragul actual de 4.000 de kilometri. O altă variantă luată în calcul este modernizarea rachetelor din clasa Khorramshahr-4, ceea ce arată că arsenalul iranian evoluează pe mai multe direcții simultan.

Europa, în raza de acțiune

Dincolo de detaliile tehnice, concluzia este una care schimbă complet paradigma de securitate. „orice capitală europeană este acum la îndemână”, afirmă tranșant Ran Kochav. Astfel, orașe precum Londra, Paris sau Berlin intră într-o rază de acțiune credibilă a rachetelor iraniene. Teatrul de operațiuni nu mai poate fi considerat doar unul regional.

Europa devine, de facto, parte a ecuației strategice.

Amenințări directe și o nouă doctrină

Pe fondul acestei escaladări tehnologice, tensiunile militare cresc vizibil. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a transmis un mesaj fără echivoc: orice atac asupra infrastructurii energetice iraniene va primi un răspuns „în oglindă”. Asta înseamnă că centralele electrice israeliene sau instalațiile care alimentează baze americane ar putea deveni ținte legitime pentru Teheran.

În paralel, amenințările se extind și către Golful Persic. Iranul avertizează că ar putea mina rutele maritime și bloca accesul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile artere energetice ale lumii. Potrivit unor surse citate de KAN News, conducerea de la Teheran a abandonat strategia defensivă regională în favoarea unei abordări mult mai agresive, în care costurile civile (atât pentru ei, cât și pentru adversari) nu mai reprezintă un factor determinant.

O întrebare rămâne însă fără răspuns. Pe bune, cum a reușit acest program să rămână nedetectat atât de mult timp, inclusiv de serviciile de informații israeliene, recunoscute pentru capacitățile lor avansate? Răspunsul, dacă va veni vreodată, ar putea rescrie nu doar harta riscurilor, ci și regulile jocului strategic global.