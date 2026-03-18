Radu Miruță – bugetul 2026 blocat în Parlament, PSD a jucat la două capete

Adoptarea bugetului de stat pe 2026 a fost blocată miercuri, 18 martie 2026, în Parlament, stârnind reacții vehemente din partea Ministrului Apărării, Radu Miruță. Acesta a avertizat că astfel de obstacole politice nu aduc beneficii concrete, ci doar întârzieri plătite de cetățeni.

Jocul la două capete al PSD

Radu Miruță nu s-a ferit să arate cu degetul spre Partidul Social Democrat, acuzându-l de un joc politic periculos. „PSD a jucat la două capete: în Coaliţie, dar şi cu AUR”, a declarat ministrul. Ce au reușit până la urmă? „Tot ce au reuşit este să ajungă într-o situaţie umilitoare pentru ei şi nedreaptă pentru toată ţara – să întârzie, din nou, adoptarea bugetului României”, a subliniat Miruță.

Nu de puține ori, în astfel de momente tensionate, avem nevoie de claritate. „În astfel de momente, nu e nevoie de voci mai puternice, ci de minţi mai limpezi”, a punctat ministrul Apărării. Oare chiar așa stau lucrurile, sau e doar o simplă retorică politică?

Contextul bugetar și responsabilitatea deciziilor

Situația bugetară a României era, la prima vedere, extrem de dificilă la începutul mandatului Guvernului condus de Ilie Bolojan. „Când Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a început mandatul, toţi ştiam unde se află România şi cât de gravă este situaţia bugetară”, a explicat Radu Miruță. Bugetul țării „era la marginea prăpastiei”, iar Executivul a fost nevoit să ia „măsuri grele, nepopulare, dar necesare, dacă nu vrem să lăsăm copiilor noştri o ţară împovărată şi aproape falită”.

Dar stai puțin, lucrurile sunt mai complexe de atât. „Toţi ştiau asta. Inclusiv PSD. Mai mult: PSD a fost parte la fiecare decizie”, a adăugat ministrul. Cum vine asta, să fii parte la decizii și apoi să te revolți? E drept că, dacă PSD este „atât de revoltat de cât de greu trăiesc mulţi români”, atunci ar trebui „să îi cheme la răspundere pe miniştrii pe care i-a avut, în ultimii 35 de ani, la Muncă, Economie, Fonduri Europene şi Finanţe”.

Pensiile și salariile: promisiuni versus realitate

Discuția despre pensii și salarii este mereu una fierbinte. „Pensiile şi salariile din România sunt şi rezultatul felului în care aceşti miniştri şi-au făcut sau nu şi-au făcut treaba”, a afirmat Miruță. Este clar că mulți români ar dori mai mult. „Eu cred că mulţi pensionari au nevoie de o dublare a pensiei, salariile ar trebui mai mari pentru toată lumea, dar atât poate ţara asta astăzi. Aici a fost adusă după ani şi ani de cheltuieli iresponsabile.”

Numai că, pentru a fi credibil, PSD ar trebui să înceapă cu propria curte. „E greu pentru PSD să fie credibili cum că le-ar păsa de viaţa oamenilor fără să facă mai întâi ceea ce refuză de nouă luni: să trimită acasă protejaţii din ministere, din consilii de administraţie şi din companiile de stat.” Acolo începe, pe bune, seriozitatea. „Să spună clar cât economiseşte bugetul după ce opreşte această risipă şi ce face concret cu acei bani. Acolo începe seriozitatea. Nu în declaraţiile de presă cum că împart ce n-au la toată lumea, ci în propria curte, cu decizii şi fapte”, a subliniat ministrul.

Minciuni și jocuri cinice

Când o propunere nu are și o sursă de finanțare, „se numeşte minciună”, a precizat Radu Miruță. Așa a fost și cu pensiile militare. „Minciună a fost şi promisiunea de anul trecut, înainte de alegeri, că vor creşte pensiile militare.”

Iar jocul a fost unul calculat. „Au făcut o lege despre care ştiau că nu stă în picioare, s-au lăudat cu ea, apoi au lăsat-o să se prăbuşească la Curtea Constituţională, într-un joc cinic, pe care l-au calculat la fiecare pas.” Și dacă tot vorbim despre nedreptățile din sistemul de pensii militare, poate că „PSD îşi întreabă ministru Muncii din 2017, de ce, atunci a luat decizii care au produs exact aceste dezechilibre”, a adăugat ministrul.

Un apel la responsabilitate

„România merită mai mult decât această gargară ieftină”, a mai transmis Radu Miruță. De șase luni, cetățenii „fac sacrificii ca să reparăm greşelile şi dezechilibrele lăsate în urmă de guvernarea anterioară”.

Cetățenii și-au făcut datoria față de stat. Acum, „este rândul statului să fie responsabil”. Este rândul politicienilor să arate cine sunt cu adevărat: „oameni de stat sau simpli combinatori, care au împrumutat discursul extremiştilor şi l-au ambalat în ipocrizie”. Până la urmă, „Bugetul nu este un joc de orgolii. Este instrumentul prin care ţara funcţionează: pensii, investiţii, apărare, educaţie”. Fiecare zi de întârziere înseamnă incertitudine pentru milioane de români și frână pentru economie.