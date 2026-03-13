Războiul din Iran blochează 20 de milioane de barili de petrol pe zi

Războiul din Iran a declanșat deja cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol, conform unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (AIE). Tensiunile escaladează rapid de-a lungul unei căi navigabile vitale pentru comerțul internațional, iar efectele se simt deja la nivel global.

Strâmtoarea Ormuz, un punct critic blocat

Strâmtoarea Ormuz este, practic, gâtuită. Această cale navigabilă esențială, responsabilă pentru transportul a circa 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, a înregistrat o scădere dramatică a fluxurilor. De la aproximativ 20 de milioane de barili pe zi, traficul de petrol și produse derivate a ajuns la „o mică cantitate”. Impactul este uriaș. „Cu aproape 20 [de milioane de barili pe zi] de țiței și produse export perturbate în prezent și cu opțiuni alternative limitate pentru a ocoli cel mai critic punct de tranzit al petrolului din lume, producătorii și consumatorii din întreaga lume simt presiunea”, scrie agenția în raportul său.

O volatilitate sălbatică a prețurilor

Ce înseamnă asta pentru buzunarul nostru? prețuri mai mari și imprevizibile. Raportul AIE arată că prețul petrolului a „fluctuat, si, sălbatic” încă de la începutul războiului, avertizând că această tendință va continua. Lucrurile nu par să se îmbunătățească prea curând. Aprovizionarea globală cu petrol va scădea probabil cu 8 milioane de barili pe zi în martie, iar la șocurile de aprovizionare contribuie și „daunele directe aduse infrastructurii energetice”.

Reacția SUA și a aliaților

Creșterea costurilor energiei a fost un punct central de interes al administrației Trump încă din februarie. Drept răspuns, țările membre ale AIE s-au angajat miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, într-un efort de a stabiliza aprovizionarea și de a tempera prețurile. În paralel, Casa Albă a declarat că ar putea oferi escorte navale și asigurare de risc politic pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Pe plan militar, Comandamentul Central al SUA atacă acum navele iraniene despre care se crede că plasează mine navale în zonă. O altă măsură a fost relaxarea sancțiunilor privind achiziția de petrol rusesc de către India.

Viziunea lui Trump despre criză

Numai că președintele Donald Trump pare să privească situația dintr-un unghi complet diferit. Joi, acesta a respins ideea că perturbările de pe piață ar avea un impact dramatic asupra economiei americane. Într-o postare pe rețeaua sa socială, Trump a oferit o perspectivă surprinzătoare. „Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani”, a scris el joi dimineață pe Truth Social.

Dincolo de cifre, liderul de la Casa Albă a subliniat că miza reală este alta. „DAR, de mult mai mare interes și importanță pentru mine, ca președinte, este oprirea unui imperiu malefic, Iranul, de a avea arme nucleare și de a distruge Orientul Mijlociu și, într-adevăr, lumea întreagă. Nu voi lăsa niciodată să se întâmple asta!”, a adăugat președintele american, mutând discuția de la economie la geopolitică.