Guvernul de la Chișinău a aprobat marți instituirea stării de urgență în sectorul energetic. Măsura va fi valabilă pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 martie. Premierul Alexandru Munteanu va merge în Parlament pentru a solicita aprobarea acestei decizii, motivată de efectele devastatoare pe care atacurile Rusiei din Ucraina le au asupra sistemului energetic al țării vecine.

Deficit de 400 MW la orele de vârf

Problema principală vine de la linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea. Aceasta este, practic, principala arteră de import a energiei electrice, asigurând între 60% și 70% din consumul malului drept. Numai că acum, lucrurile stau puțin diferit.

Deficitul estimat este de până la 350-400 MW în orele de vârf, începând chiar de miercuri.

Iar procesul de reconectare este îngreunat serios de identificarea unor rămășițe de drone în apropierea infrastructurii afectate de pe teritoriul ucrainean. E drept că, înainte ca echipele tehnice să poată interveni în siguranță, sunt necesare ample lucrări de deminare în zonă.

Ce înseamnă starea de urgență

Instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și coordonat. Hai să vedem, ce înseamnă asta concret pentru Guvern:

adoptarea unor decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării;

facilitarea alocării resurselor financiare necesare pentru procurarea de energie și echipamente de urgență;

posibilitatea de a dispune, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să fie protejate obiectivele critice.

Interconectarea cu România, colacul de salvare

V-ați întrebat însă cum se descurcă acum moldovenii? La momentul actual, consumatorii sunt asigurați cu energie electrică produsă din surse interne, dar și datorită importurilor pe rute alternative. Până la urmă, salvarea vine tot dinspre vest.

Patru linii electrice de 110 kV de interconexiune cu România sunt acum vitale. Acestea au fost testate încă din vara anului trecut (tocmai în eventualitatea unor astfel de situații) și și-au demonstrat eficiența, inclusiv în timpul deconectărilor din 31 ianuarie, cauzate de aceleași atacuri rusești împotriva Ucrainei.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să economisească energia electrică, în special în orele de vârf, și să urmărească doar sursele oficiale pentru a se informa. Echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren, pentru remedierea în siguranță a avariei.