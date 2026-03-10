România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare externe

România a reușit să atragă aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, marcând prima ieșire a statului pe piețele externe în anul 2026. Operațiunea a fost un succes, interesul investitorilor depășind cu mult suma vizată, iar momentul ales a ferit statul de costuri suplimentare generate de tensiuni geopolitice.

Emisiunea de euroobligațiuni a avut loc pe 25 februarie, cu doar trei zile înainte de începerea conflictului din Iran, o mișcare strategică ce a permis evitarea creșterii costurilor de finanțare, relatează Forbes. Ministerul Finanțelor a explicat mecanismul prin care s-a realizat împrumutul: „Banii au fost obţinuţi prin emiterea de euroobligaţiuni – titluri prin care statul se împrumută de la investitori instituţionali pe pieţele internaţionale şi se angajează să le returneze suma peste mai mulţi ani, împreună cu dobândă. Prin această operaţiune, România a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanţare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligaţiuni pentru anul 2026”.

Cerere record din partea investitorilor

Interesul pentru titlurile de stat românești a fost foarte ridicat. Cererea totală a depășit 15,5 miliarde de euro, fiind de peste trei ori mai mare decât suma pe care statul intenționa să o împrumute. Acest apetit crescut a permis Ministerului Finanțelor să obțină condiții de finanțare mai bune, cu dobânzi mai mici decât cele estimate inițial și chiar sub nivelul cotațiilor din piață la acel moment.

Structura împrumutului și costurile detaliate

Împrumutul a fost structurat în trei tranșe distincte, denominate atât în euro, cât și în dolari americani, cu maturități diferite. Ministerul Finanțelor a oferit detalii complete despre costurile finale ale tranzacției. „Astfel, România, prin Ministerul Finanţelor, a accesat o tranşă de 2,25 miliarde EUR pe o maturitate de 7 ani (2033), o nouă tranşă de 2 miliarde USD pe 10 ani lung (iulie 2036) şi 750 milioane EUR reprezentând redeschiderea emisiunii scadente în septembrie 2044. După stabilirea finală a marjelor, tranzacţia s-a încheiat cu un randament de 4,638% şi un cupon de 4,625% pentru tranşa de 7 ani EUR, un randament de 5,750% şi un cupon de 5,750% pentru cea de 10 ani lung USD şi un randament de 5,966% şi un cupon de 6,000% pentru redeschiderea emisiunii denominate în EUR scadentă în anul 2044.”

Unde se duc banii împrumutați

Fondurile obținute prin această emisiune de euroobligațiuni au o destinație clară. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea unor împrumuturi mai vechi ale statului, care ajung la scadență. O parte din sumă va fi direcționată și către consolidarea rezervei financiare în valută aflate la dispoziția Trezoreriei Statului.