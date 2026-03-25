Prețurile la carburanți au explodat din nou. Un important distribuitor a majorat prețul motorinei cu 20 de bani pe litru peste noapte, ducându-l la aproape 10,30 lei. În ultima lună, prețul mediu al motorinei a crescut cu peste 20%, ceea ce înseamnă că un plin ne costă acum cu 100 de lei mai mult. În acest context, tot mai mulți șoferi caută alternative, iar atelierele de montaj GPL sunt luate cu asalt.

Prețuri record la pompă

Scumpirea de 20 de bani pe litru, de pe o zi pe alta, reprezintă cea mai mare majorare de la începutul crizei. Motorina a atins un prag psihologic, vânzându-se cu aproape 10,30 lei în mai multe stații din țară. Practic, față de luna trecută, scoatem din buzunar 100 de lei în plus pentru același plin.

Guvernul amână soluțiile

În tot acest timp, ordonanța de Guvern menită să tempereze scumpirile a fost din nou amânată. Proiectul a primit chiar și aviz negativ de la Consiliul Economic și Social (CES), membrii acestuia considerând măsurile propuse „otova” și „insuficiente”. E drept că avizul are doar rol consultativ, iar Executivul a anunțat că va merge mai departe cu actul normativ.

Numai ca nici specialiștii, nici guvernanții nu se așteaptă la minuni. Cel mult, spun ei, vom vedea o ieftinire de 50 de bani. „Consumatorul probabil se va aşteapta la o scădere de câteva zeci de bani. 20, 30, 50 de bani. Dar e posibil, fiind toată această volabilitate, uneori să fie insesizabilă acea scădere”, a declarat analistul financiar Cristi Tudorescu.

Panica alimentează criza

V-ați gândit ce se întâmplă când panica lovește la pompă? Consultantul fiscal Gabriel Biriș are răspunsul. „Oamenii au început să vină cu cisternele în benzinării. Asta crează riscul ca în special în benzinăriile care sunt mai izolate să rămână fără motorină”, avertizează acesta.

Situația e alarmantă.

Ordonanța amânată are ca scop și evitarea penuriei, deschizând o portiță pentru raționalizare. Concret, exportul de motorină nu se va putea face decât cu acordul Ministerului Energiei.

O nouă ordonanță, noi promisiuni

Surse guvernamentale indică faptul că se lucrează la o a doua ordonanță de urgență, care ar urma să scadă accizele. Aici, ieftinirile ar putea fi mai consistente. Scenariul vizează mai multe praguri: cu cât prețul urcă, cu atât reducerea e mai mare. De exemplu, la un preț de 10 lei pe litru, reducerea ar fi de 30 de bani. Dacă prețul se apropie de 11 lei, reducerea se dublează, iar la 12 lei pe litru, tăierea ar fi de un leu. Reducerea maximă, de 1 leu și 20 de bani, s-ar atinge dacă benzina și motorina ajung la 13 lei pe litru.

Iar premierul Ilie Bolojan promite că banii nu se vor pierde. „Veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor”, a declarat acesta. Impactul bugetar al celor două măsuri este estimat la un miliard de lei.

Gabriel Biriș este însă sceptic. „Cred că autorii nu înţeleg cum funcţionează piaţa. Deci această măsură duce la scădere de venituri bugetare, creştere de deficit, creştere de sume împrumutate, creştere de dobânzi plătite de noi toţi, inclusiv cei care nu avem maşină”, a explicat consultantul fiscal.

Soluția șoferilor: GPL-ul

Sătui să aștepte soluții de la Guvern, oamenii iau măsuri pe cont propriu. Mulți șoferi au decis să își treacă mașinile pe GPL, iar atelierele de specialitate fac cu greu față cererii. Mihai Muscalu, proprietar al unui astfel de atelier, confirmă explozia. „Cererea efectiv a explodat. Adică, dacă înainte aveam programări până pe săptămâna viitoare, acum, următorul loc disponibil este pe întâi sau pe doi mai”, a spus el.

Costul nu este mic, dar mulți îl văd ca pe o investiție. Prețul mediu pentru instalarea unui sistem GPL este de 3.000 de lei.

România este printre ultimele ţări europene fără măsuri concrete la o lună de la izbucnirea crizei carburanților.