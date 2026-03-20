Autoritățile ucrainene au demarat evacuarea obligatorie a copiilor din Sloviansk, unul dintre orașele cheie din Donbas aflate încă sub controlul Kievului. Măsura drastică vine în contextul în care forțele ruse au avansat și se află acum la aproximativ 20 de kilometri de periferia orașului.

Ordin de evacuare semnat

Guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, a fost cel care a făcut anunțul pe Telegram. El a confirmat că a semnat un ordin pentru „evacuarea obligatorie a copiilor din anumite zone ale Slovianskului, cele mai vulnerabile la atacurile inamice”. Decizia reflectă, fără îndoială, gravitatea situației de pe teren.

Frontul se apropie periculos

Dar de ce acum? Lucrurile stau destul de clar. Forțele ruse au avansat lent, dar constant, atât dinspre nord, cât și dinspre est. Acum au ajuns la circa 20 de kilometri de periferia orașului în mai multe puncte ale frontului.

Situația de securitate s-a deteriorat vizibil.

O centură de fortărețe sub presiune

Sloviansk nu este un oraș oarecare. Face parte dintr-o serie de localități din Donețk pe care oficialii ucraineni le-au descris drept o „centură de fortărețe” urbană. Teoretic, această linie defensivă ar trebui să permită apărarea regiunii pe termen lung. Numai că tehnologia modernă schimbă regulile jocului.

Extinderea utilizării dronelor și, mai ales, creșterea razei lor de acțiune au transformat zonele aflate chiar și la 10-20 de kilometri de linia frontului (cum e cazul acum) în spații extrem de periculoase pentru civili.

Miza strategică a Donbasului

Și, până la urmă, totul se reduce la importanța strategică a zonei. Regiunea Donețk este parte integrantă din Donbas, o zonă bogată în resurse de cărbune și cu o industrie grea dezvoltată. E drept că Moscova a considerat-o de la bun început un obiectiv militar major în acest conflict.