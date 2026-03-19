Mai multe grupuri pentru drepturile omului din Ungaria trag un semnal de alarmă privind implicarea Dariei Boiarskaia, fostă translatoare a lui Vladimir Putin, în misiunea internațională de observare a alegerilor parlamentare. Numirea ei în fruntea echipei de coordonare a OSCE-PA vine într-un moment critic, scrutinul putând afecta poziția premierului Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani și considerat cel mai pro-rus lider din UE.

Acuzații grave din partea societății civile

Organizațiile neguvernamentale sunt de-a dreptul îngrijorate. Acestea susțin că întâlnirile cu ușile închise organizate de misiunea OSCE implică schimburi de informații sensibile, iar prezența unei persoane cu un istoric în aparatul diplomatic de la Kremlin poate inhiba participanții. Márta Pardavi, co-președinta Comitetului Helsinki din Ungaria, a avertizat fără ocolișuri asupra riscurilor.

„Astfel de întâlniri implică adesea schimbul de informații extrem de sensibile privind presiunea politică, riscurile de manipulare electorală și amenințările cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii. (…) Chiar și percepția că schimburile confidențiale ar putea fi accesate de actori externi ostili ar împiedica activiștii să vorbească liber”, a declarat Pardavi.

asa ca, solicitarea a fost una fermă: „îndepărtarea imediată a Dariei Boiarskaia din toate atribuțiile sale legate de misiunea de observare a alegerilor din Ungaria și să se asigure că aceasta nu are acces la informații sensibile legate de alegeri sau la interlocutori din societatea civilă în continuare”.

Replica OSCE: Încredere deplină

Dar replica oficială nu a întârziat să apară. Roberto Montella, secretarul general al OSCE-PA, a respins vehement criticile, catalogând scrisoarea primită drept „calomnioasă”. Acesta a precizat că a selectat-o personal pe Boiarskaia pentru misiunea din Ungaria și că aceasta se bucură de „încrederea și încrederea sa deplină”.

Mai mult, Montella a invocat un audit extern din 2023 care, potrivit lui, ar fi concluzionat că acuzațiile privind posibile legături problematice sunt nefondate. Până la urmă, cum stau lucrurile? Boiarskaia însăși a declarat că respectă regulile stricte ale OSCE, care interzic acceptarea de instrucțiuni de la autoritățile naționale, și a subliniat că nu există dovezi care să o lege de serviciile de informații ruse. Organizația a ținut să precizeze că salariul ei nu este plătit de statul rus.

Rolul din spatele întâlnirii Putin-Trump

Și totuși, trecutul Dariei Boiarskaia ridică semne de întrebare, în special un episod relatat de Fiona Hill (fost consilier pentru securitate națională al SUA). Hill a povestit într-un interviu din 2021 cum Boiarskaia a fost introdusă în ultimul moment ca interpret la o întâlnire între Putin și Trump. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă în spatele acestor întâlniri la nivel înalt?

„Existase altcineva pe listă, un bărbat, desemnat să interpreteze pentru acea sesiune, iar în ultimul moment rușii l-au înlocuit cu acel interpret”, a afirmat Hill.

Mișcarea nu pare să fi fost una întâmplătoare. „Era clar menit să atragă atenția, deoarece președintele Putin a făcut un punct important din a i-o prezenta președintelui Trump pe interpretă, lucru pe care nu îl face de obicei”, a adăugat Fiona Hill. E drept că, dincolo de strategie, Boiarskaia s-a dovedit a fi o „interpretă excelentă”.

Persona non grata în Polonia

Nu-i chiar așa simplu, însă. Controversele nu se opresc aici. În 2022, Polonia a declarat-o pe Daria Boiarskaia persona non grata înaintea unei reuniuni OSCE-PA, invocând motive de securitate națională.

O decizie drastică.

Iar surse din baze de date rusești arată că aceasta a continuat să călătorească frecvent în Rusia chiar și după invazia la scară largă a Ucrainei, un detaliu care adâncește și mai mult misterul din jurul său.