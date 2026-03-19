Scandal monstru pe buget Sorin Grindeanu acuzat că se crede Robin Hood

Dezbaterea bugetului de stat a explodat joi în Parlament, transformându-se într-un schimb de replici de o duritate rară. În centrul furtunii s-a aflat Sorin Grindeanu, ținta criticilor venite în valuri din partea PNL, AUR și USR. Liderii politici l-au acuzat, de incoerență, lipsă de asumare și de generarea unor tensiuni inutile în coaliție.

Florin Roman (PNL) îl taxează pe Grindeanu

Primul care a deschis focul a fost liberalul Florin Roman. Acesta i-a reproșat lui Sorin Grindeanu că nu a învățat nimic din eșecurile politice recente și că joacă la două capete, criticând partenerii de coaliție deși ocupă funcții cheie în Guvern. Roman a ironizat inclusiv consultările interne anunțate în PSD.

„Domnule Grindeanu, nu aţi înţeles nimic din lecţia de ieri. Dacă tot daţi drumul la consultări (consultări interne în PSD privind participarea la guvernare – n.r.), sunt sigur că Olguţa vă aşteaptă. Să fie într-un ceas bun”, a transmis Florin Roman de la tribuna Parlamentului.

Deputatul PNL a continuat, subliniind că atitudinea vicepremierului afectează respectul reciproc din coaliție. „În PSD sunt oameni valoroşi care au înţeles că respectul este important. Nu poţi să fii în Guvern şi la Camera Deputaţilor şi apoi să spui că partenerii nu sunt buni”, a adăugat acesta.

Replica lui Sorin Grindeanu a fost scurtă, dar tăioasă.

„Este un domn aici în dreapta care a stat într-un trei zile. Atât. Doar trei zile”, a afirmat social-democratul, făcând o aluzie la un episod din trecutul politic al liberalului.

George Simion (AUR) îl numește Robin Hood

Dar tirul atacurilor nu s-a oprit aici. Liderul AUR, George Simion, a lansat o salvă de acuzații la adresa lui Grindeanu, acuzându-l de ipocrizie și de o confuzie totală între rolul de guvernant și cel de opozant. Comparația folosită a fost una acidă.

„Am vaga impresie că am asistat iarăşi la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai ştie dacă este în opoziţie sau la putere şi pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar?”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a mers și mai departe, făcând o paralelă între discursul public al lui Grindeanu și realitățile din spatele scenei politice. „Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României cu maşini de epocă sunt miliardarii aia răi şi miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia bunii. Robin Hood, care ia de la bogaţi şi de la săraci de fapt în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu-Baba şi cei 40 de hoţi”, a mai spus Simion.

Acesta a criticat și prioritățile bugetare, întrebându-se cum se justifică anumite cheltuieli în detrimentul pensiilor. „Explicaţi pensionarilor care nu beneficiază decât de un oscior aruncat aşa în scârbă dintr-un avion Nordis, care este temelia acestui buget, când banii pentru dezvoltare, banii pentru industria românească nu se reflectă în acest buget”, a încheiat liderul AUR.

Drulă (USR) acuză scandaluri artificiale

Nici USR nu a rămas mai prejos. Deputatul Cătălin Drulă a acuzat direct conducerea PSD, și în special pe Sorin Grindeanu, de crearea unor conflicte artificiale și de o lipsă crasă de responsabilitate. V-ați gândit vreodată cât de mult suportă microfonul de la Parlament?

„În 10 ani în acest Parlament am văzut că acest microfon suportă multe şi că tupeul este o calitate apreciată în politică. Mă gândeam la asta ascultând cum unul dintre oamenii care a fost arhitectul situaţiei dezastruoase în care se găsea România în iunie anul trecut, când se găsea această guvernare, eram cu apa la gât, aproape în junk, după trei ani de guvernare Nicu şi Marcel. Acum gândirea magică cumva vrea să reediteze aceeaşi guvernare Nicu şi Marcel, fără USR la guvernare”, a declarat Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, Grindeanu este principalul vinovat pentru tensiunile din coaliție. „Maturitate, domnule Grindeanu, însemană să nu creezi permanent scandal. Scandalul în această guvernare şi în această coaliţie este creat de dumneavoastră. Scandaluri artificiale. Ne fură unii apa din baraje, se întâmplă zilnic tot felul de nenorociri, în timp ce lucruri serioase le călcaţi în picioare. Din cauza crizei dumneavoastră personale de leadership suferă o întreagă ţară”, a precizat Drulă.

Până la urmă, liderul USR a cerut responsabilitate și respectarea angajamentelor. „Înţelegeţi în al 12-lea ceas să fiţi om de stat şi să vă respectaţi cuvântul dat”, a conchis Cătălin Drulă.

UDMR reclamă favorizarea Capitalei

Și ca tabloul să fie complet, discuțiile pe buget au scos la iveală și un tratament preferențial pentru București. Deputatul UDMR Miklos Zoltan a arătat cu degetul spre o prevedere care scutește Capitala de la contribuția la fondul de solidaritate, o taxă care afectează toate celelalte administrații locale.

„A reieşit încă o dată că Capitala are ţară şi nu invers. Ea va fi scutită de contribuţia la fondul de solidaritate care afectează pe absolut toată lumea, iar sectoarele vor fi scutite de tăierea unei părţi din venituri, tăiere care afectează toate primăriile din ţară cu venituri pe locuitor peste medie. Aşadar, ţara este solidară cu Capitala, iar Capitala cu nimeni altcineva”, a afirmat Miklos Zoltan.

Acesta consideră că măsura nu este doar una financiară, ci transmite un semnal periculos, care recompensează practic lipsa de viziune. „În România este posibil să fii incompetent, lipsit de viziune şi vine ţara şi te salvează. Este ca şi cum am recompensa risipa”, a mai declarat deputatul UDMR.