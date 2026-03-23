Trei deputați ai partidului SOS România vor avea indemnizația redusă la jumătate pentru următoarele trei luni. Sancțiunea drastică vine ca urmare a comportamentului adoptat în plenul reunit al Parlamentului pe 11 martie, când au perturbat o dezbatere importantă cu vuvuzele și fluierături.

Dezbatere sistată după un scandal cu vuvuzele

Ședința din 11 martie a fost una cu scântei. Pe ordinea de zi se afla aprobarea scrisorii președintelui Nicușor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane. Numai că, în timpul discuțiilor, parlamentarii SOS România au început să vocifereze, să huiduie, să fluiere și chiar să sufle în vuvuzele, blocând practic orice dialog civilizat.

Situația a degenerat rapid. În fața haosului creat, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, nu a avut de ales și a supus la vot sistarea dezbaterilor, o măsură care a fost aprobată de plen.

Cine sunt cei trei parlamentari vizați

Anunțul oficial al sancțiunilor a fost făcut luni de Natalia Intotero, care a prezidat ședința. Pe baza raportului întocmit de comisia juridică, biroul permanent a hotărât sancționarea deputaților Nini Alexandru Pascalini, Andreea Petronela Cîmpianu și Elena Laura Toader.

Motivul invocat este nerespectarea regulamentului parlamentar.

O notă de plată piperată, dar cu drept de apel

Concret, sancțiunea constă în diminuarea indemnizației cu 50% pe o perioadă de trei luni. Cum vine asta pentru buzunarul unui parlamentar? E, fără îndoială, o lovitură financiară serioasă, menită să descurajeze astfel de comportamente pe viitor.

E drept că decizia nu este încă bătută în cuie.

Iar cei trei deputați vizați au la dispoziție 15 zile de la comunicarea oficială pentru a depune contestații. dacă vor alege să o facă și care va fi rezultatul final al acestui demers (dacă va exista unul).

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