Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat marți, 20 octombrie 2026, în Parlament, la votul de învestire a noului Guvern: „Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit”.

Niculescu nu a lămurit dacă sprijinul pentru pensionari va lua forma unor plăți unice, a unor ajutoare periodice sau a altor forme de asistență socială.

Angajamentul vine într-un buget în care dobânzile consumă aproape un leu din zece încasat de stat, iar datoria publică a depășit 60% din produsul intern brut (PIB), a avertizat Niculescu, potrivit Mediafax.

Despre posibilitatea compensării pierderilor de putere de cumpărare, acesta a precizat: „Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile refacerii veniturilor reale”.

Finanțarea permanentă ar deveni condiție pentru cheltuielile noi

Niculescu intenționează să condiționeze aprobarea oricărei cheltuieli permanente de existența unei finanțări tot permanente și de avizul Ministerului Finanțelor. Este regula anunțată pentru gestionarea bugetului viitorului Executiv.

În privința contribuabililor, el a afirmat: „Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”.

Reducerea deficitului ar urma să se bazeze pe utilizarea mai eficientă a banilor publici, colectare fiscală mai bună și combaterea marii evaziuni. Premierul desemnat a adăugat: „Stabilitatea bugetară este necesară. Dar nu putem face asta sacrificând nivelul de trai al românilor”.

Punctul de referință a rămas la nivelul stabilit în 2024

Valoarea punctului de referință (VPR), indicatorul folosit pentru calculul pensiilor publice, a fost introdusă prin Legea 360/2023. Actul a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, iar nivelul indicatorului a fost stabilit atunci la 81 de lei.

Pentru 2025, Guvernul a oprit indexarea prin Ordonanța de urgență 156/2024. Ulterior, Legea 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare a păstrat același nivel și pentru 2026.

În acești doi ani a fost suspendată creșterea generală a indicatorului, fără a fi excluse modificări ale unor pensii individuale. Pentru pensiile rămase la aceeași sumă, inflația a însemnat o putere de cumpărare mai mică.

Mecanismul de indexare include inflația și creșterea salariilor

Regula de actualizare anuală din Legea 360/2023 prevede majorarea VPR în ianuarie. Calculul ia în considerare inflația medie anuală și jumătate, respectiv 50%, din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, adică evoluția salariului după luarea în calcul a inflației.

Aplicarea mecanismului depinde și de semnul indicatorilor:

Dacă unul dintre cei doi indicatori este negativ, se folosește cel pozitiv.

Dacă ambii sunt negativi, VPR se păstrează la nivelul existent.

Procentul majorării este supus și unor limite legate de încasările din contribuții sociale și de inflație.

Niculescu leagă veniturile mai mari de investițiile private

În evaluarea modelului economic, premierul desemnat a susținut că România a recuperat decalaje față de economiile europene dezvoltate, a atras investiții și a înregistrat o îmbunătățire a nivelului de trai, distribuită însă inegal. El consideră că acest model și-a atins limitele, potrivit agerpres.ro.

În argumentația sa, consumul nu poate avansa continuu prin importuri și împrumuturi, îndatorarea statului nu poate înlocui creșterea productivității, iar finanțările europene nu pot suplini permanent investițiile private insuficiente.

Niculescu a indicat drept obiective eliminarea privilegiilor nejustificate, protejarea investițiilor existente și atragerea altora. El a legat plata unor salarii mai bune de capacitatea economiei de a produce mai multă valoare în România.

Bugetul pentru anul viitor trebuie să includă finanțarea promisiunilor sociale

Sub condiția obținerii votului de învestitură, Niculescu a enumerat patru urgențe pentru Executiv:

Rectificarea bugetului fără majorarea deficitului.

Adoptarea bugetului pentru anul viitor.

Asigurarea siguranței energetice în timpul iernii.

Închiderea PNRR fără pierderi.

Pregătirea bugetului pentru 2027 este etapa în care trebuie prevăzute alocările pentru sistemul public de pensii și impactul financiar al sprijinului social promis, în condițiile angajamentului de reducere a deficitului.

Nu au fost anunțate nici pragurile de venit pentru acordarea eventualelor ajutoare, nici numărul estimat al beneficiarilor.