Șeful Armatei Israeliene, generalul Eyal Zamir, lansează un avertisment direct către Europa. Rachetele balistice iraniene, capabile să atingă ținte la 4.000 de kilometri, nu vizează doar Orientul Mijlociu, ci capitale precum Berlin, Paris și Roma. Mesajul, transmis sâmbătă seară, mută complet centrul de greutate al conflictului și ridică semne de întrebare serioase privind securitatea continentului.

Iranul, mai slab și mai expus

În ciuda amenințării, Eyal Zamir a susținut că loviturile aplicate Iranului în ultimele trei săptămâni au produs „pagube extinse”, cu efecte militare, economice și asupra capacității de guvernare a Teheranului. E drept că, în viziunea sa, situația s-a schimbat. „Regimul malefic este mai slab, Iranul este mai expus și lipsit de capacități defensive semnificative”, a declarat generalul.

Rachete de 4.000 km cu țintă europeană

Numai că amenințarea reală, spune Zamir, depășește cu mult granițele Israelului. El a făcut referire la un test recent al unei rachete balistice intercontinentale cu rază de 4.000 de kilometri, lansată către o țintă americană din insula Diego Garcia. V-ați fi gândit vreodată că o rachetă lansată de la Teheran ar putea lovi capitala Franței?

Declarația sa a fost tranșantă. „Aceste rachete nu sunt destinate Israelului. Raza lor acoperă capitale europene – Berlin, Paris și Roma sunt toate în zona de amenințare directă”.

O lecție din istorie

Avertismentul este dublat de o lecție de istorie.

Șeful armatei israeliene a invocat experiențe trecute pentru a-și întări argumentul. „Am învățat din istoria lumii și a poporului evreu că negarea unei amenințări sau încercarea de a o îmbuna nu o face să dispară, dimpotrivă”, a afirmat el. Zamir a adăugat că regimurile radicale care dețin capabilități strategice letale (o referire deloc subtilă la programul nuclear iranian) reprezintă un pericol „nu doar pentru Israel, ci pentru întreaga lume”.

mesajul său este că pasivitatea are un preț. „Cei care nu confruntă o amenințare la început vor deveni, în viitor, ostaticii ei”.

Operațiuni intensificate la granița cu Libanul

Iar acțiunile nu sunt doar la nivel declarativ. Zamir a anunțat că a aprobat noi planuri pentru continuarea operațiunilor în nord, la frontiera cu Libanul, și a promis că lupta va continua inclusiv în perioada sărbătorilor. „În aproximativ o săptămână, de Pesah, Sărbătoarea Libertății, vom continua să luptăm pentru libertatea și viitorul nostru”, a spus generalul.

Tonul a devenit și mai dur când a vorbit despre tactica de acum înainte. „Nu mai există reținere. Există inițiativă și ofensivă. Forțele noastre vor sta ca un tampon între inamic și comunități, iar orice țintă care reprezintă o amenințare va fi eliminată”.

Generalul a explicat și cum acțiunile din Iran au un efect direct asupra Hezbollah, proxy-ul Teheranului din Liban. „Acțiunile noastre în Iran slăbesc Hezbollah. Hezbollah operează în serviciul Iranului, distruge Libanul și l-a împins în război. Campania actuală va avansa obiectivul nostru strategic de a dezarma Hezbollah”.