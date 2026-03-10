Șeful Morphosis Capital avertizează: Instabilitatea politică amenință România, tigrul Europei de Est

Creșterea economică accelerată a României este amenințată de instabilitatea politică, un factor ce descurajează investitorii străini și pune presiune pe mediul de afaceri local. Avertismentul vine de la Andrei Gemeneanu, Managing Partner la Morphosis Capital, care subliniază că antreprenorii și companiile locale vor fi primii care vor resimți consecințele.

În ciuda unui context global complex, fondul de private equity a avut un an de succes, marcând o nouă etapă de dezvoltare. Potrivit unei analize publicate de Forbes, Morphosis Capital a lansat un al doilea fond de investiții cu un capital angajat de peste 100 de milioane de euro, dublu față de primul vehicul de investiții.

Fond de 100 de milioane de euro și două noi achiziții strategice

Anul 2024 a fost definit de „evoluție” pentru Morphosis Capital, a declarat Andrei Gemeneanu. Lansarea Fondului II, cu resurse de peste 100 de milioane de euro, permite companiei să sprijine mai multe afaceri antreprenoriale din România și din regiune, atât prin creștere organică, cât și prin fuziuni și achiziții. Chiar dacă incertitudinile economice și accesul dificil la finanțare pentru IMM-uri au impus o selecție mai riguroasă a investițiilor, rezultatele au depășit așteptările.

Fondul a realizat deja două investiții strategice prin noul vehicul: Mark Twain International School, un lider în educația privată din România, și retailerul local La Cocoș. Succesul a fost construit pe fundația solidă a primului fond, care a generat un randament intern al investiției (IRR) de peste 30% pentru investitori, printr-un exit complet și două exituri parțiale. Acest istoric a consolidat poziția companiei ca partener de încredere pentru antreprenori și investitori.

Instabilitatea politică, o amenințare pentru „tigrul” Europei de Est

Deși economia României a demonstrat reziliență, situația se poate schimba rapid sub presiunea unor noi provocări. Andrei Gemeneanu atrage atenția că instabilitatea politică descurajează capitalul străin. „Aceasta reprezintă o amenințare directă la adresa ritmului de creștere accelerat pe care România l-a înregistrat în ultimii ani, devenind “tigrul” Europei Centrale și de Est”, a explicat el. Într-un context global volatil, stabilitatea internă este esențială.

Potrivit acestuia, primii afectați de consecințe vor fi antreprenorii locali, companiile și angajații lor. Un prim semnal al problemelor va fi creșterea costului capitalului, fenomen ce poate încetini semnificativ dezvoltarea mediului de afaceri. De la autorități, Gemeneanu așteaptă o continuare a parcursului pro-european, stabilitate legislativă și investiții în infrastructură, educație și sănătate.

Puncte tari și slabe ale mediului de afaceri românesc

România rămâne un mediu fertil pentru afaceri, caracterizat de antreprenori dinamici, industrii în creștere și oportunități de consolidare. Aceste atuuri favorizează investițiile strategice. Totuși, există și provocări majore, precum impredictibilitatea legislativă și accesul limitat la finanțare, care este și scumpă.

Soluția pentru a debloca potențialul țării stă în politici publice coerente. „O legislație stabilă și politici publice bine gândite și implementate, ar putea accelera creșterea și atragerea de capital care să fie investit pe piața locală”, consideră Managing Partner-ul Morphosis Capital.

Strategia pentru 2025: Extindere regională și consolidarea investițiilor

Pentru anul viitor, strategia Morphosis Capital se bazează pe trei piloni principali. În primul rând, fondul va continua să identifice și să investească în companii inovatoare din sectoare cu creștere accelerată. În paralel, va susține extinderea companiilor din portofoliul primului fond: DocProcess, Medima Health, EMI, Cronos Med și Stay Fit Gym. Al treilea obiectiv este consolidarea poziției pe piețele regionale, cu investiții planificate în țări precum Bulgaria, Croația, Polonia, Slovacia, Cehia și Slovenia.

La nivel global, principala provocare va fi instabilitatea. „La nivel global, provocările se vor concentra pe volatilitatea geopolitică”, a afirmat Gemeneanu. El a adăugat că experiența acumulată în timpul pandemiei, când a fost investită cea mai mare parte a primului fond, oferă încredere echipei. „Pentru Morphosis Capital, identificarea companiilor cu potențial ridicat, într-un mediu tot mai competitiv și volatil, rămâne o prioritate”, a conchis acesta.