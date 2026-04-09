Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut miercuri că unele țări membre ale Alianței au eșuat la testul impus de președintele american Donald Trump. Declarațiile vin pe fondul nemulțumirilor exprimate de Washington privind lipsa de implicare a aliaților europeni în conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Unele țări au eșuat

Afirmațiile au fost făcute de șeful NATO după o întâlnire tensionată cu Donald Trump la Casa Albă. Într-un interviu ulterior acordat CNN, Mark Rutte a fost întrebat direct dacă țările NATO au fost testate și au picat. Răspunsul său a fost tranșant.

„Unele dintre ele, da, dar o mare majoritate a ţărilor europene, iar asta am discutat astăzi, au făcut ceea ce au promis înainte într-o situaţie ca aceasta”, a declarat Rutte. o recunoaștere directă a fisurilor din Alianță. Dar ce înseamnă, pe bune, că au „picat testul”?

Rutte a încercat să nuanțeze situația. El a precizat că i-a subliniat lui Trump, în cadrul unei discuții „francă și deschisă”, faptul că statele europene au oferit sprijin logistic și și-au respectat alte angajamente asumate anterior.

Trump vrea să pedepsească aliații

Numai că președintele american pare să nu fie mulțumit doar cu sprijinul logistic. Donald Trump și-a exprimat clar dezamăgirea față de aliații europeni, iar acum are în plan să sancționeze anumite țări NATO pe care le consideră nefolositoare pentru efortul de război din Iran.

Cum ar arăta aceste sancțiuni? Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, planul este destul de concret. Trupele americane staționate în țările NATO considerate pasive ar putea fi relocate în statele europene care au susținut mai activ Statele Unite și Israelul în acest conflict.

Iar acest plan, e drept, pare mai puțin radical decât amenințările anterioare ale lui Trump de a retrage complet Statele Unite din Alianță. Până la urmă, o astfel de mișcare extremă nu poate fi făcută fără aprobarea Congresului american (un detaliu legal care limitează acțiunile președintelui).