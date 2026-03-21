Un plan șocant, pus la cale de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), viza organizarea unei false tentative de asasinat asupra premierului ungar Viktor Orbán. Miza? Creșterea popularității acestuia chiar înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie, pe fondul scăderii sprijinului public.

Asasinat simulat pentru a câștiga alegerile

Un raport intern, elaborat de agenți din Rusia și ajuns în posesia unui serviciu european de informații, detaliază cum o astfel de acțiune ar putea „schimba fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale”. planul era să-l transforme pe Orbán într-o victimă pentru a-i consolida imaginea publică. Hai să vedem cum stau lucrurile, mai exact.

Documentul arată că scenariul era menit să mute focusul public de la problemele reale, socio-economice, către o zonă pur emoțională. Potrivit analizei ruse, „un astfel de incident ar schimba percepția asupra campaniei, de la o concentrare rațională pe problemele socioeconomice la una emoțională, în care temele-cheie ar fi securitatea statului, stabilitatea și protejarea sistemului politic”.

Tăcere la Budapesta, negare la Moscova

Până în prezent, Viktor Orbán, aflat la conducerea Ungariei din 2010, nu a fost ținta niciunui atac fizic. Nu există indicii concrete că planul ar fi fost pus în aplicare.

Confruntat cu aceste informații, purtătorul de cuvânt al premierului ungar, Zoltán Kovács, a refuzat să comenteze raportul SVR sau relația lui Orbán cu Kremlinul. În schimb, de la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins categoric acuzațiile, catalogând întregul raport drept o „dezinformare”.

Tensiuni și acuzații în plină campanie

Dezvăluirile vin într-un context deja tensionat. În ultimele săptămâni, Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, au încercat să distragă atenția de la problemele economice interne, indicând posibile amenințări externe, în special dinspre Ucraina. Coincidență sau o strategie bine pusă la punct?

Iar faptele par să susțină această strategie. Pe 19 martie, autoritățile de la Budapesta au interzis accesul în Ungaria (și implicit în spațiul Schengen) pentru trei cetățeni ucraineni, motivând că aceștia ar fi lansat amenințări la adresa premierului. Mai mult, publicația de investigații VSquare a relatat despre o operațiune a serviciilor secrete ungare care ar fi confiscat un transport de bani și aur între Raiffeisen Bank Austria și banca ucraineană Oschadbank, scopul fiind alimentarea unei crize antiucrainene.

Agenți GRU și sprijin de la Moscova?

Dar acuzațiile nu se opresc aici. Alte investigații de presă susțin că Moscova ar fi trimis agenți ai GRU în Ungaria, care ar opera direct din ambasada Rusiei la Budapesta, având rol de strategi politici în sprijinul lui Viktor Orbán.

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, o fostă translatoare a liderului rus Vladimir Putin ar fi primit un rol important în procesul de monitorizare a alegerilor din Ungaria. E drept că aceste informații nu au fost confirmate oficial, însă ele conturează o imagine complexă a mizelor din jurul alegerilor parlamentare de la Budapesta.