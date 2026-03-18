Simion atacă bugetul cu 1.300 de amendamente – nu transformăm românii în cerșetori

George Simion, președintele AUR, a explicat miercuri seară motivele pentru care parlamentarii formațiunii nu au susținut amendamentul PSD privind suplimentarea fondurilor pentru persoanele vulnerabile. Partidul său va sprijini adoptarea unui buget încadrat în ținta de deficit de 6%, însă refuză să participe la ceea ce consideră a fi o abordare populistă a coaliției.

Acuzații de populism

Liderul AUR a lansat un atac direct la adresa partidelor de la guvernare, acuzându-le că folosesc categoriile vulnerabile pentru spectacol politic. „Nu ne cereţi să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”, a spus Simion. El susține că demersul coaliției este, de fapt, dăunător.

Mai mult, Simion consideră că „ceea ce PSD-ul şi PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situaţii vulnerabile”.

AUR refuză să legitimeze ajutoare pe care le consideră a fi simple pomeni electorale. „Ceea ce vrea actuala coaliţie este să transforme persoanele cu dizabilităţi, elevii şi studenţii, pensionarii, în cerşetori. Noi refuzăm această idee, că românii sunt cerşetori şi trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă. Sunt banii pentru care ei au muncit, pentru care ei au contribuit şi trebuie să îi primească”, a adăugat liderul AUR.

Bugetul alternativ al AUR

Dar ce propune, mai exact, AUR în schimb? George Simion susține că partidul său a venit cu o soluție concretă, o variantă de buget care ar respecta legislația și ar asigura fonduri pentru pensionari, persoane cu dizabilităţi și studenți, menținând în același timp deficitul în limitele agreate (ținta de 6%).

„Spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit buget de 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa Ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ”, a afirmat Simion.

Peste 1.300 de amendamente și o promisiune

Dincolo de declarații, formațiunea a depus peste 1.300 de amendamente la proiectul de buget, care urmează să fie dezbătute în comisii. Iar, în ciuda votului negativ pe amendamentul PSD, Simion promite sprijin pentru categoriile vulnerabile la votul final din plenul Parlamentului.

Promisiunea este clară.

„Asigurăm persoanele cu dizabilităţi, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obţine cel puţin un sprijin din partea statului şi asta va fi cu votul AUR în plen”, a mai spus acesta. Până la urmă, poziția AUR pare a fi una de principiu: vor drepturi, nu pomeni.

„Iresponsabilitate din momentul zero”

Simion a criticat dur și întârzierea cu care coaliția a prezentat proiectul de buget pe 2026. „Este iresponsabilitate din partea acestei coaliţii din momentul zero. Ei trebuiau cel târziu în luna decembrie să pună bugetul ţării pe masa Parlamentului”.

Acesta a reiterat scopul prezenței partidului său în Parlament. „Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul”.

Între timp, adoptarea bugetului de stat pe 2026 a fost blocată miercuri seara. Ședința comisiilor reunite de buget-finanțe a fost suspendată la solicitarea UDMR, care a cerut reluarea negocierilor între liderii partidelor. Fără raportul comisiilor, proiectul nu poate ajunge la votul final din plenul reunit.